العثور على لغم ورفات 3 أشخاص في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 10:57 صباحا
لغم أرضي. (الإنترنت)

أعلنت مصادر أمنية وطبية العثور على 3 رفات متحللة ولغم أرضي في سرت.

وأشار مصدر طبي بمستشفى سرت إلى العثور على عدد من الرفات المتحللة بمزرعة مواطن بمنطقة السواوة شرق مدينة سرت الليلة الماضية

وأضاف أن الرفات كانت مدفونة بمكان واحد بمزرعة تبعد عن المدينة 6 كيلو مترات، ونقلت إلى جهات الاختصاص لاتخاد الإجراءات القانونية.

وتقول مصادر أخرى إن هذه الجثث المتحللة تعود إلى مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أو مواطنين قتلوا ودفنوا بعيدًا عن المدينة أيام حرب تحرير سرت عامي 2015 و2016.

يذكر أن عددًا من أبناء سرت المفقودين أثناء سيطرة التنظيم على المدينة العام 2015 و2016 يبلغ 43 مفقودًا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

بدوره، أكد مصدر أمني بمنطقة أبوهادي العثور على لغم أرضي جاهز للتفجير بمزرعة مواطن بمنطقة طريق الزيد 25 كلم جنوب سرت اليوم الإثنين.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن صاحب المزرعة أبلغ عن وجود جسم غريب بمزرعته، وانتقل عدد من عناصر سرية نزع الألغام إلى المكان، حيث انتشلوه ونقلوه معهم لتفجيره بأمان.

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