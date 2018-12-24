«داخلية الوفاق» في ذكرى الاستقلال: ندعو إلى «مصالحة حقيقية» وتغليب الحوار

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا. (بوابة الوسط)

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى «مصالحة وطنية حقيقية» وتغليب الحوار بعيدًا عن أصوات الرصاص، وذلك لمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا.

وحثت الوزارة في رسالة تهنئة بهذه المناسبة على «تلاحم أبناء الوطن جميعًا لتصل البلاد إلى بر الأمان، لبسط الأمن والأمان وإرساء قواعده».

وتحتفل البلاد اليوم بذكرى الاستقلال التي توافق الرابع وعشرين من ديسمبر من كل عام، إذ قال الملك إدريس السنوسي في مثل هذا اليوم من العام 1951: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».