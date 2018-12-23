عقيلة صالح يناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي مخرجات مؤتمر باليرمو والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 11:36 مساء
لقاء عقيلة صالح ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في طبرق. (مجلس النواب الليبي)

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في طبرق، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له، الذي وصل المدينة قادمًا من بنغازي بعد اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الإيطالي لدى وصوله مساء اليوم إلى مطار طبرق الدولي كل من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المستشار عقيلة صالح بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي «آخر مستجدات الشأن الليبي ومتابعة مخرجات مؤتمر باليرمو، وسبل تذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق نتائجه، وإجراء انتخابات خلال النصف الأول من العام المقبل».

وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أكد خلال اللقاء على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته التشريعية لأجل تحقيق ذلك، كما أكد دعم مجلس النواب الكامل لإجراء الانتخابات خلال العام المقبل»، مؤكداً أنه «أول مَن طالب بإجرائها كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد وتحقيق إرادة الشعب الليبي دون سواه».

وأشار الناطق باسم مجلس النواب إلى أن المستشار عقيلة صالح قدم في ختام اللقاء درعًا لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لمناسبة زيارته اليوم رئيس مجلس النواب.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صباح اليوم إلى ليبيا في زيارة رسمية بدأها من العاصمة طرابلس، حيث التقى كلاً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل سفره إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر.

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