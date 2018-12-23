صندوق الزكاة في بني وليد يودع حوافظ إعانات الأسر لشهر ديسمبر بالمصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 09:10 مساء

قال مدير مكتب الإعلام بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، إن الصندوق أودع حوافظ الإعانات الشهرية المخصصة لأرباب الأسر المسجلة لديه لشهر ديسمبر الجاري بجميع مصارف المدينة.

وأوضح التائب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية لتلك الإعانات بلغت 52.450 ألف دينار، سيستفيد منها نحو 72 أسرة مسجلة في منظومة صندوق الزكاة بمدينة بني وليد.

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، ذكر مدير مكتب الإعلام بصندوق الزكاة بني وليد، أن إجمالي إيرادات المكتب خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 46.536 ألف دينار، قدمها 15 مزكـٍ بالمدينة.

وأشار التائب إلى أن هذا المبلغ استفاد منه أكثر من 87 أسرة، وأكد أن اللجنة المكلفة من الصندوق تسعى كذلك لاتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بملفات الأسر المحتاجة بهدف صرف معونات مالية لها.

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