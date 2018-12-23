شركة المياه تنتهي من صيانة البئر المغذية لمناطق الزيادات في بني وليد

معدات شركة المياه عند بئر الزيادات في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني وليد، اليوم الأحد، أنها انتهت من عملية صيانة «بئر الزيادات»، التي تغذي جزءًا كبيرًا من مناطق الزيادات في المدينة.

وذكر مكتب شركة المياه بمكتب الخدمات في بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن «بئر الزيادات تعمل في الوقت الحالي بشكل جيد، حيث بدأت عملية ضخ المياه إلى منازل المواطنين في المنطقة القريبة من البئر».

ويعاني أهالي مناطق الزيادات والأساحقة في بني وليد، هذه الأيام، انقطاعًا مستمرًّا لمياه الشرب، بسبب تآكل الأنابيب الخاصة بنقل المياه لتلك المناطق، ويناشد المواطنون مكتب شركة المياه بالمدينة إجراء صيانة دورية لتلك الأنابيب حتى تعود المياه للمنازل بشكلها الاعتيادي.