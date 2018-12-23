شركة المياه تنتهي من صيانة البئر المغذية لمناطق الزيادات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 07:25 مساء
معدات شركة المياه عند بئر الزيادات في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني وليد، اليوم الأحد، أنها انتهت من عملية صيانة «بئر الزيادات»، التي تغذي جزءًا كبيرًا من مناطق الزيادات في المدينة.

وذكر مكتب شركة المياه بمكتب الخدمات في بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن «بئر الزيادات تعمل في الوقت الحالي بشكل جيد، حيث بدأت عملية ضخ المياه إلى منازل المواطنين في المنطقة القريبة من البئر».

ويعاني أهالي مناطق الزيادات والأساحقة في بني وليد، هذه الأيام، انقطاعًا مستمرًّا لمياه الشرب، بسبب تآكل الأنابيب الخاصة بنقل المياه لتلك المناطق، ويناشد المواطنون مكتب شركة المياه بالمدينة إجراء صيانة دورية لتلك الأنابيب حتى تعود المياه للمنازل بشكلها الاعتيادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي