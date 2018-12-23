حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي بمقر القيادة العامة في الرجمة

حفتر يصافح كونتي خلال استقباله بمقر القيادة العامة في الرجمة. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي قادما من العاصمة طرابلس بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي سيجري خلاله «بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات».

وكان في استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لدى وصوله إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي رئيس الركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري.