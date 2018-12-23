توزيع شحنات الوقود على 12 محطة توزيع في بني وليد

محطة وقود في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي بمدينة بني وليد، أن نحو 12 محطة توزيع في المنطقة تسلمت اليوم الأحد شحنات من الوقود، منوهة إلى أن شحنات أخرى من الوقود ستصل إلى المدينة صباح غدٍ الاثنين.

وأوضحت اللجنة أن شحنات الوقود جرى تسليمها على المحطات التابعة لشركات «الراحلة»، و«الشرارة الذهبية»، و«خدمات الطرق السريعة».

وشملت شحنات الوقود، التي جرى توزيعها من قبل شركة «الشرارة الذهبية»، محطات المردوم بمنطقة المردوم، وسوف الجين بمثلث سوف الجين، ومفتاح العجل بمثلث إشميخ، وأبناء حسين عامر بطريق المطار، وأبناء الفقي بطريق المطار، ومسعود خليفة بطريق الظهرة، وبن هدوهود بطريق سهول التلمات.

فيما سلمت شركة خدمات الطرق السريعة شحنة وقود إلى محطة الوحيشي بحي الدلول في بني وليد.

كما شملت شحنات الوقود التي جرى توزيعها من قبل شركة «الراحلة» محطات علي العايب بمنطقة إشميخ، وحسين بوقرين بحي الأساحقة، وأبناء النعاس بطريق النهر التلمات، والدرهوبي بحي المناسلة.

وطالبت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المنزلي في بني وليد، جميع محطات التوزيع بالمدينة بالالتزام بمواعيد الفتح بعد تفريغ الشحنة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات على المحطات لاتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية.