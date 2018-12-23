السراج يصدر تعليمات بتلبية مطالب خدمية في الزاوية

السراج مع وفد بلدية الزاوية. (المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، تعليمات بتلبية عدد من المطالب الخدمية في نطاق بلدية الزاوية، ووعد بزيارة الزاوية في أقرب وقت للوقوف على أحوال المدينة وتفقد احتياجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع عميد بلدية الزاوية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من حكماء وأعيان المدينة، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»..

وعبر أعضاء وفد مدينة الزاوية عن دعمهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار، ومساندتهم لما تتخذه حكومة الوفاق الوطني من إجراءات في هذا الشأن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق الوطني تحاول حلحلة ما تواجهه المرافق العامة من مشاكل بطريقة متوازنة بين البلديات في جميع مناطق ليبيا.