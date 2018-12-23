عقيلة يجري مباحثات مع كونتي مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:18 مساء
عقيلة صالح وكونتي. (بوابة الوسط)

يلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى مساء اليوم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمدينة طبرق.

ومن المقرر أن يبحث عقيلة وكونتي آخر المستجدات السياسية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، حسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي.

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وقالت مصادر دبلوماسية لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق إن مهمة كونتي تعكس جهود إيطاليا لاستكمال ما تم تحقيقه في مؤتمر باليرمو يومي 12 و13 نوفمبر الماضي واستمرار المراهنة على أن مَخرج الأزمة يكمن في بلورة حل توافقي.

كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أجرى محادثات مع كونتي بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الأحد، وجدد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده حكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية والمسار الديمقراطي.

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