السراج يعلن بدء برنامج تدريب الأطباء بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 02:33 مساء
السراج خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة لإعداد تصور لبرنامج تدريب الأطباء الليبين بالخارج. (المجلس الرئاسي)

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإذن بالشروع في برنامج الإيفاد لتدريب الأطباء بمختلف الدول، وفقًا للتخصصات وما يتوافر بالدول من فرص وإمكانات.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الصحة د. محمد الهيثم، وأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد تصور لبرنامج تدريب الأطباء الليبيين بالخارج، حيث قدمت اللجنة ما توصلت إليه بالخصوص إلى السراج، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واطلع السراج على تفاصيل البرنامج، وتقرر إصدار قرار تنظيمي بهذا الشأن لرفع مستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية المعنية بالتدريب في إطار التشريعات النافذة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي