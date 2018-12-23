السراج يعلن بدء برنامج تدريب الأطباء بالخارج

السراج خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة لإعداد تصور لبرنامج تدريب الأطباء الليبين بالخارج. (المجلس الرئاسي)

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإذن بالشروع في برنامج الإيفاد لتدريب الأطباء بمختلف الدول، وفقًا للتخصصات وما يتوافر بالدول من فرص وإمكانات.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الصحة د. محمد الهيثم، وأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد تصور لبرنامج تدريب الأطباء الليبيين بالخارج، حيث قدمت اللجنة ما توصلت إليه بالخصوص إلى السراج، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واطلع السراج على تفاصيل البرنامج، وتقرر إصدار قرار تنظيمي بهذا الشأن لرفع مستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية المعنية بالتدريب في إطار التشريعات النافذة.