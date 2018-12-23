صندوق الزكاة يوزع 74.8 ألف دينار على الأسر المعوزة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 23 ديسمبر 2018, 01:34 مساء
صندوق الزكاة في سرت. (بوابة الوسط)

وزع مكتب صندوق الزكاة بسرت مساعدات مالية، أمس السبت، على الأسر المحتاجة والمستحقة ومن ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت، عز الدين محمد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن قيمة المساعدات المالية التى سلمها مكتب الصندوق بلغت 74.850 ألف دينار، مخصصة لـ252 أسرة معوزة.

وأضاف أن فرع الصندوق حوَّل المساعدات المالية لحسابات المستهدفين بالمساعدات المالية، بحساباتهم المصرقية تقديرًا لظروفهم.

وتختلف المساعدات -التي تأتي في إطار مشروع كسوة الشتاء لهذا العام- حسب الأسرة وعدد أفرادها، حيث كانت المبالغ المالية تتراوح ما بين 200 دينار إلى 450 دينارًا.

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