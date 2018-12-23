تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 01:07 مساء

سجل الدينار الليبي ارتفاعًا أمام عملات أجنبية وعربية في السوق الموازية اليوم الأحد.

وتراجع الدولار بفارق 7 قروش، مسجلاً 4.62 دينار اليوم، مقابل 4.65 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، بفارق 5 قروش، في حين هبط الجنيه الإسترليني إلى 5.70 دينار مقارنة بـ5.76 دينار، بفارق 6 قروش.

وسجلت الليرة التركية تراجعًا هامشيًا بفارق قرش واحد، مسجلة 0.87 دينار اليوم، مقارنة بـ0.88 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.50 دينار.

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