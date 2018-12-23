«خارجية الوفاق» تنجز المرحلة الأولى لأرشفة الاتفاقيات والمعاهدات



احتفلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بانتهاء من المرحلة اﻷولى للأرشفة اﻻلكترونية للمعاهدات واﻹتفاقيات الثنائية المبرمة بين ليبيا ودول العالم .



وأكد الوزير الخارجية المفوض محمد سيالة، خلال احتفال أقيم الثلاثاء الماضي، أهمية العمل المنجز الذي نفذه مكتب الشؤون القانونية ومكتبة المعلومات والتقنية بوزارة الخارجية المهتمين بالوثائق والمعاهدات والاتفاقيات والمحاضر المبرمة بين ليبيا والدول الاخرى، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد وزير الخارجية على ان تحفظ نسخة من هذه الوثائق الخاصة بالمعاهدات واﻹتفاقيات في مكان آمن لضمان حفظها وعدم ضياعها و لسرعة الوصول إليها والإستفادة منها عند الحاجة.

كما دعا الى ضرورة التعاون بين الوزارات حتى تتم ارشفة كل المعاهدات واﻹتفاقيات الموجودة بكل الوزرارات بالدولة الليبية، وتعهد بتوفير كل ما يلزم من امكانيات لانجاز هذا العمل الوطني الهام للحفاظ على أرشيف الدولة الليبية.

