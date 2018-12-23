إعادة افتتاح مقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي

أحد العاملين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (الإنترنت)

أعاد مكتب مشاريع ببلدية بنغازي افتتاح مقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تأهيله.

وكان مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الدكتور محمد عمر، أكد في اجتماعه بمديري الإدارات والمكاتب التابعة للمركز ضرورة تفعيل الدور الرقابي بحزم ودقة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية كافة لضمان دخول غذاء ودواء آمن ومطابق للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة.

يشار إلى أن أعمال صيانة فرع المركز نفذت بناء على اتفاقية التعاون بين البلدية وبين منظمة الإغاثة الأولية الدولية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

