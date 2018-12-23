حملة للحد من ظاهرة المعاكسات أمام مدارس شحات

سيارات تابعة للشرطة في شحات. (وال)

أطلق مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن شحات، «هشتاق» بعنوان «خليك إنسان»، للحد من ظاهرة المعاكسات أمام المدارس في المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم حسن بوكريم، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال): إن ظاهرة المعاكسات أمام المدارس هي واحدة من أكثر الظواهر السلبية انتشارًا في المدينة، وهي من وسائل أكثر جلبًا للفساد ونشر الفاحشة.

وأضاف بوكريم أن ظاهرة المعاكسات هي وسيلة من وسائل دمار الأسر، وتضييع مستقبل الفتيات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المديرية تتحفظ على أخذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الظاهرة، مخافة على سمعة الفتيات اللاتي قد يأخذن بجريرة المعاكس، في حال تبين مسايرتهن له أو كان بينهما لقاء مسبق.

وأوضح أن الهدف من إطلاق «هشتاق»؛ هي محاولة لتثقيف وتوعية على أمل ردع العابثين في المدينة، وحفظ أعراض الناس واستقرار الأسر.