توزيع شحنات محروقات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 09:10 صباحا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق توزيع شحنات محروقات على محطات وقود بالجنوب الليبي السبت.

وأشارت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى وصول الشحنات لمحطات الوقود الخاصة بمنطقة الشاطئ بعد خروجها من مستودع سبها النفطي.

ونوهت الوزارة إلى أن مديرية أمن القرضة الشاطئ أشرفت على أمن قوافل الوقود من منطقة براك حتى منطقة القرضة الشاطئ، مشيرة إلى توزيع الصهاريج على حسب المحطات الموجودة داخل نطاق اختصاص المديرية.

كانت قافلة شاحنات محمّلة بالوقود والغاز وصلت إلى مستودع سبها النفطي الخميس الماضي، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

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