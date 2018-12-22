مدير أمن بنغازي يكلف رؤساء جدد للبحث الجنائي والمرور وشرطة النجدة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 22 ديسمبر 2018, 10:31 مساء
مدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز العرفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز العرفي، قرارًا يقضي بتكليف أربعة ضباط مهام رئاسة أقسام ومركز شرطة في مدينة بنغازي.

وأكد القرار رقم (510) لسنة 2018 الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، أن يكلف العقيد سليمان علي عمر بوشيبه رئيسًا لقسم البحث الجنائي، العقيد وليد عبدالواحد محمد البرعصي رئيسًا لقسم المرور والتراخيص، العقيد رمضان محمد عمر الزاوي رئيسًا لمركز شرطة المدينة، المقدم جمال جمعة عبدالسلام العمامي رئيسًا لقسم النجدة.

وأوضح القرار، في مادتة الثانية، أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف أعلن، الخميس الماضي، «حالة الطوارئ القصوى» في بنغازي لمدة ثلاثة أشهر، وتنفيذ خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسية لمدينة بنغازي وانتشار ليلي داخلها.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخيرة جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، وارتفعت معدلات حوادث السطو المسلح في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.

بوشناف: خطة تأمين بنغازي تواجه بعض الصعوبات

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة قام بإعفاء مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي من منصبه، الأحد الماضي، وتكليف العميد عادل عبدالعزيز خلفًا له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي