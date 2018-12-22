مدير أمن بنغازي يكلف رؤساء جدد للبحث الجنائي والمرور وشرطة النجدة

مدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز العرفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز العرفي، قرارًا يقضي بتكليف أربعة ضباط مهام رئاسة أقسام ومركز شرطة في مدينة بنغازي.

وأكد القرار رقم (510) لسنة 2018 الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، أن يكلف العقيد سليمان علي عمر بوشيبه رئيسًا لقسم البحث الجنائي، العقيد وليد عبدالواحد محمد البرعصي رئيسًا لقسم المرور والتراخيص، العقيد رمضان محمد عمر الزاوي رئيسًا لمركز شرطة المدينة، المقدم جمال جمعة عبدالسلام العمامي رئيسًا لقسم النجدة.

وأوضح القرار، في مادتة الثانية، أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف أعلن، الخميس الماضي، «حالة الطوارئ القصوى» في بنغازي لمدة ثلاثة أشهر، وتنفيذ خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسية لمدينة بنغازي وانتشار ليلي داخلها.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخيرة جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، وارتفعت معدلات حوادث السطو المسلح في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.

بوشناف: خطة تأمين بنغازي تواجه بعض الصعوبات

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة قام بإعفاء مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي من منصبه، الأحد الماضي، وتكليف العميد عادل عبدالعزيز خلفًا له.