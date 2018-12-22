بوشناف: خطة تأمين بنغازي تواجه بعض الصعوبات

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

كشف وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أن «خطة التأمين التي اُعتُمدت تواجه بعض الصعوبات»، متعهدًا للمواطنين بوضعهم «في صورة كل ما ومَن يحاول عرقلتها»، ونوه إلى أن الوزارة ستعلن أرقام هواتف للتواصل مع الوزارة بالخصوص.

وقال بوشناف في تدوينة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» شاركتها صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، «إن الترتيبات النهائية لخطة تأمين مدينة بنغازي قد اُتُّخذت»، موضحًا أن «أهداف الخطة هي استكمال السيطرة الأمنية بشكل كامل».

ولفت إلى أن «المدينة شهدت خلال الأيام الماضية جرائم سطو وقتل، بالإضافة لتولي جهات لم تحدد حتى الآن بث الرعب في قلوب الناس باختلاق جرائم لم تحدث، وتضخيم وقائع صغيرة»، منوهًا إلى أن «التنقلات التي حدثت بين مديريات الأمن وقعت ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية باعتماد النقل المكاني».

وأضاف بوشناف أن «مدير أمن البيضاء، العقيد خالد البسطة، سيتولى تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين بنغازي، وسيعاونه عدد من الضباط ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يشارك في تنفيذها مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز».

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وأشار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة في تدوينته إلى أن «العقيد صلاح هويدي مع قوة مجهزة يتجه للمشاركة في خطة تأمين أخرى»، بحسب التدوينة التي شاركتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت مديرية أمن شحات، أنها أرسلت دوريات أمنية للمشاركة في خطة تأمين مدينة بنغازي تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وقال الناطق باسم المديرية، الملازم ثانٍ حسن بوكريم لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن مديرية أمن شحات «أرسلت دوريات مطقمة للمشاركة في خطة تأمين مدينة بنغازي ضمن مساهمتها المستمرة، وللمشاركة في أمن البلاد؛ تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة».