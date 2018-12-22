بلدية بنغازي تعلن حل أزمة تكدس القمامة في المدينة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 22 ديسمبر 2018, 07:44 مساء

أعلنت بلدية بنغازي حل أزمة تكدس القمامة في المدينة، حيث باشرت البلدية فجر اليوم السبت حملة نظافة مكثفة في عدة شوارع رئيسية وفرعية بالمدينة.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، إن «الحملة انطلقت من شارع الوحدة العربية (شارع 20)، مرورًا بجزيرة دوران منطقة رأس عبيدة، وشارع الجلاء، ومحيط عمارات السبخة والطريق الدائرى الثالث (طريق السريع) والشوارع الرئيسية لمناطق الوحيشي وسيدي يونس، بالإضافة إلى شارع الاستقلال (شارع جمال عبدالناصر)».

ولفت الكاديكي، إلى أن «الحملة بدأت وفق الخطة المعدة لإنقاذ المدينة من تراكم أكياس القمامة وما قد تسببه من انتشار للأمراض، بمشاركة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركة البناء والتشييد، وشركة الخدمات العامة، وشركة الأشغال العامة، والشركات المتخصصة في أعمال النظافة، وشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وغوط السدر لأعمال النظافة».

وأكد الكاديكي، أن «مرمى القمامة في قنفودة يعمل بشكل اعتيادي، مطمئنًا سكان المدينة بأنه خلال هذا الأسبوع ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع، داعيًا كافة الشركات الخاصة ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة المكثفة».

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وأشار الكاديكي إلى إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات «رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، بشأن نقل ملف أعمال النظافة مجددًا إلى بلدية بنغازي».

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