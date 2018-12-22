باشاغا يزور أكاديمية تدريب القوات الخاصة التركية ومصنع الطائرات العسكرية بأنقرة

زيارة باشاغا إلى مقر أكاديمية تدريب القوات الخاصة التركية. (وزارة الداخلية الليبية)

زار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مقر أكاديمية تدريب القوات الخاصة التركية، ومصنع الطائرات العسكرية ومصنع ملابس الشرطة والأجهزة اللاسلكية واللوجستية في مدينة أنقرة خلال زيارته تركيا.

وقالت وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا اطلع خلال زيارته أكاديمية تدريب القوات الخاصة التركية بمدينة أنقرة، على سير العمل داخل الأكاديمية، وتفقد متحف القوات الخاصة التركية واطلع على ما يحويه المتحف من معدات عسكرية تمثل ما مرت به تركيا من محطات عبر الزمن.

وأضافت الوزارة أن باشاغا قام أيضًا بزيارة مقر طيران الشرطة، حيث أطلعه المسؤولون الأتراك على سير العمل داخل المقر، كما تفقد مصنع الطائرات العسكرية بأنقرة رفقة أعضاء الوفد المرافق له ومدير المصنع ونائبه وعدد من العاملين بالمصنع.

واستمع باشاغا خلال الزيارة «إلى شروح وافية من قبل العاملين بالمصنع حول أحدث الابتكارات في مجال الطيران الحربي وطيران الشرطة. وأبدى إعجابه بما لقيه من تقنيات حديثة تخدم مجال الطيران لتأدية واجبه على أكمل وجه» وفق وزارة الداخلية الليبية.

وأشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أن أعضاء الوفد المكلف من باشاغا أجروا زيارة «إلى مصنع ملابس الشرطة والأجهزة اللاسلكية واللوجستية بمدينة أنقرة» للاطلاع «على هذا المصنع المخصص لملابس منتسبي الأمن والشرطة والأجهزة اللاسلكية والفنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية».

وأضافت الوزارة أن الوفد الليبي قام أيضًا خلال اليومين الماضيين بزيارة «إلى مصنع السيارات المصفحة المعدة لفض الشغب والاشتباكات، والتصدي للمجموعات الإرهابية والحافلات الخدمية بمدينة إسطنبول واطلع على سير العمل داخل المصنع، مستمعًا إلى شروح وافية من قبل العاملين به».

واجتمع باشاغا خلال الزيارة مع كل من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بمقر وزارة الخارجية في أنقرة، وناقش معه عددًا من المواضيع «التي تهم البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة لليبيا وتركيا»، إضافة إلى «مناقشة عودة الشركات التركية للعمل داخل ليبيا ورفع التأشيرة التركية عن المواطنين الليبيين».

كما اجتمع باشاغا مع وزير الداخلية التركي بمقر الوزارة في أنقرة، وبحث معه «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، خاصة الأمنية منها»، حيث «عبر الوزير باشاغا عن سعادته بكرم الضيافة ورحابة الاستقبال من قبل السلطات التركية، مما يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ قديم الأزل» وفق وزارة الداخلية الليبية.

ولفتت وزارة الداخلية الليبية إلى أن باشاغا «ثمن خلال هذه الزيارة على ما توصلت إليه المجالات الفنية والاتصالات والمعلوماتية من تقنيات، وما تم استحداثه من ملابس خاصة لحماية رجل الأمن والشرطة».

وعقد باشاغا اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد المرافق له خلال زيارته تركيا، واستمع منهم إلى نتائج الاجتماعات التي قام بها أعضاء الوفد ووضعها موضع التنفيذ، وشدد على «ضرورة الاهتمام بالملف الأمني الخاص بتركيا وإعداد موقف متكامل فور نهاية الزيارة في أقرب وقت ممكن».