العثور على 3 مهاجرين مصريين ضمن 12 آخرين فروا من مهربين في بني وليد

أفاد مصدر محلي من بني وليد «بوابة الوسط»، اليوم السبت، بأن الأهالي عثروا على ثلاثة مهاجرين مصريين كانوا ضمن 12 مهاجرًا غير شرعي فروا من مكان احتجازهم الذي يشرف عليه مهربون في المنطقة.

وأضاف المصدر أن المهاجرين المصريين الثلاثة جرى نقلهم إلى مستشفى بني وليد العام بعد العثور عليهم، حيث أُجريت لهم بعض الفحوصات الأولية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من بعض الأمراض بسبب تواجدهم في أحد مواقع الاحتجاز مع مهاجرين أفارقة.

وقال المصدر إن 12 مهاجرًا غير شرعي فروا من مكان كان يحتجزهم فيه مهربون بمنطقة وادي زمزم قرب بني وليد، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تجري البحث عن 9 مهاجرين آخرين كانوا رفقة المهاجرين المصريين وقت فرارهم.