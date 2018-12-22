العثور على 3 مهاجرين مصريين ضمن 12 آخرين فروا من مهربين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 22 ديسمبر 2018, 06:41 مساء

أفاد مصدر محلي من بني وليد «بوابة الوسط»، اليوم السبت، بأن الأهالي عثروا على ثلاثة مهاجرين مصريين كانوا ضمن 12 مهاجرًا غير شرعي فروا من مكان احتجازهم الذي يشرف عليه مهربون في المنطقة.

وأضاف المصدر أن المهاجرين المصريين الثلاثة جرى نقلهم إلى مستشفى بني وليد العام بعد العثور عليهم، حيث أُجريت لهم بعض الفحوصات الأولية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من بعض الأمراض بسبب تواجدهم في أحد مواقع الاحتجاز مع مهاجرين أفارقة.

وقال المصدر إن 12 مهاجرًا غير شرعي فروا من مكان كان يحتجزهم فيه مهربون بمنطقة وادي زمزم قرب بني وليد، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تجري البحث عن 9 مهاجرين آخرين كانوا رفقة المهاجرين المصريين وقت فرارهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي