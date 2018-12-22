أهالي قريتين في بني وليد يطالبون بصيانة وإنارة طريق المردوم

طريق المردوم في بني وليد. (الإنترنت)

طالب سكان وأهالي قريتي المردوم وقرارة القطف في بني وليد، المجلس البلدي والجهات المسؤولة في الدولة بضرورة صيانة طريق المردوم التي تبعد عن وسط المدينة 40 كلم من ناحية الشمال، وتعتبر الطريق الرئيسية للسكان الذين يسلكونها من أجل الوصول إلى منازلهم وإلى وسط المدينة.

ويشكو سكان قريتي المردوم وقرارة القطف من صعوبة السير على الطريق بالسيارات، خاصة خلال فترات الليل بسبب التصدعات والحفر وعدم وجود إنارة أو عواكس توضح منحنيات الطريق، التي غالبًا ما تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، إضافة إلى تعطل بعض السيارات بسبب تهاك الطريق.

وناشد المواطن أيمن المنصوري، أحد سكان المنطقة عبر «بوابة الوسط»، المجلس البلدي والجهات المسؤولة في بلدية بني وليد ضرورة الاهتمام بأهالي قريتي المردوم وقرارة القطف، والاهتمام بالطريق التي تعتبر شريان الحياة لتلك القرى، وتوفير أعمدة إنارة وعلامات مرورية أرضية، وتركيب لوحات إرشادية على الطريق، ومطالبة أصحاب ومالكي الإبل الطليقة بتقييدها وإبعادها عن الطريق باعتباره طريقًا سريعًا.

وقال المواطن محمد الكميعي، أحد سكان منطقة المردوم لـ«بوابة الوسط»، إن الطريق أصبحت خطرة على السائقين بسبب عدم توازن الطريق وتشققات طبقت الإسفلت، مناشدًا المسؤولين العمل على تركيب أعمدة الإنارة بالطريق تجنبًا لوقوع حوادث وحفاظًا على حياة المواطنين.