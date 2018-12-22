نادية عمران: منع أعضاء «هيئة الدستور» من عقد جلسات حوارية بشحات والبيضاء

عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. (الإنترنت)

أكدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم السبت، منع أعضاء بالهيئة من عقد جلسات حوارية في شحات والبيضاء شرق البلاد لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بُـني عليها مشروع الدستور، رغم أنهم نسقوا بالخصوص مع وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني في المدن المستهدفة.

وقالت عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مُـنعوا من عقد جلسات حوارية في مدينتي شحات والبيضاء لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بنيت عليها حتى يمكن للمواطن التصويت بالقبول أو الرفض وهو على بينة ومعرفة بماهية النصوص، دون الاستماع للتضليلات الإعلامية».

ونوهت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أنه «كان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في كل المدن المستهدفة لعقد الجلسات، ولكن تم منعهم بحجة الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي».

وأوضحت عمران أنه كان من المقرر أن يعقد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلسات حوارية في كل من مدينة شحات يوم الأربعاء، وفي مدينة البيضاء يوم الخميس الماضيين، بعد أن عقدوا جلسة حوارية في القبة «كانت ممتازة».

وذكرت عمران أنه في اليوم المقرر لعقد الجلسة الحوارية في شحات يوم الأربعاء الماضي طلب منهم «عميد بلدية شحات عدم الحضور إلى المدينة رغم التنسيق معه حرصًا على السلم الاجتماعي بناءً على طلب عضو الهيئة عن شحات عبدالحميد جبريل الذي تدخل وطلب إلغاء الجلسات الحوارية».

وأضافت أن الجلسة التي كان مقررًا عقدها في مدينة البيضاء بمقر الهيئة التأسيسية يوم الخميس الماضي «أُلغيت أيضًا بعد اتصال رئيس ديوان الهيئة التأسيسية بهم وطلب منهم عدم الحضور بناء على تعليمات مدير أمن البيضاء حرصًا أيضًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي».

وأشارت عمران إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عقدوا عدة جلسات حوارية في عدد من المدن للتعريف بمشروع الدستور الذي انتهت الهيئة من صياغته يوم 29 يوليو 2017 استعدادًا للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي.