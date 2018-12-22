نادية عمران: منع أعضاء «هيئة الدستور» من عقد جلسات حوارية بشحات والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 22 ديسمبر 2018, 05:20 مساء
عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. (الإنترنت)

أكدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم السبت، منع أعضاء بالهيئة من عقد جلسات حوارية في شحات والبيضاء شرق البلاد لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بُـني عليها مشروع الدستور، رغم أنهم نسقوا بالخصوص مع وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني في المدن المستهدفة.

وقالت عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مُـنعوا من عقد جلسات حوارية في مدينتي شحات والبيضاء لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بنيت عليها حتى يمكن للمواطن التصويت بالقبول أو الرفض وهو على بينة ومعرفة بماهية النصوص، دون الاستماع للتضليلات الإعلامية».

ونوهت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أنه «كان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في كل المدن المستهدفة لعقد الجلسات، ولكن تم منعهم بحجة الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي».

وأوضحت عمران أنه كان من المقرر أن يعقد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلسات حوارية في كل من مدينة شحات يوم الأربعاء، وفي مدينة البيضاء يوم الخميس الماضيين، بعد أن عقدوا جلسة حوارية في القبة «كانت ممتازة».

وذكرت عمران أنه في اليوم المقرر لعقد الجلسة الحوارية في شحات يوم الأربعاء الماضي طلب منهم «عميد بلدية شحات عدم الحضور إلى المدينة رغم التنسيق معه حرصًا على السلم الاجتماعي بناءً على طلب عضو الهيئة عن شحات عبدالحميد جبريل الذي تدخل وطلب إلغاء الجلسات الحوارية».

وأضافت أن الجلسة التي كان مقررًا عقدها في مدينة البيضاء بمقر الهيئة التأسيسية يوم الخميس الماضي «أُلغيت أيضًا بعد اتصال رئيس ديوان الهيئة التأسيسية بهم وطلب منهم عدم الحضور بناء على تعليمات مدير أمن البيضاء حرصًا أيضًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي».

وأشارت عمران إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عقدوا عدة جلسات حوارية في عدد من المدن للتعريف بمشروع الدستور الذي انتهت الهيئة من صياغته يوم 29 يوليو 2017 استعدادًا للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي