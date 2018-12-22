السراج والمشري يؤكدان احترام المسار الديمقراطي واستكمال الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 05:07 مساء
لقاء السراج مع المشري والعقاب بمقر المجلس الرئاسي. (المكتب الإعلامي)

أكد رئيس المجلس الرئيس لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على «أهمية احترام المسار الديمقراطي واستكمال الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذك خلال اجتماع جمع السراج والمشري والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اليوم السبت، خُصِّص لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج إلى حقل الشرارة النفطي بمنطقة أوباري جنوب غرب البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن السراج أطلع المشري والعقاب خلال اللقاء على «الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات في المرافق العامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

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