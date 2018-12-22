كوريا الجنوبية تطلب مساعدة جزائرية لإطلاق مواطنها المختطف في ليبيا

رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون (الإنترنت)

طلب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون من الحكومة الجزائرية، المساهمة في تحرير أحد مواطنيها من يد جماعة مسلحة مجهولة اختطفته في ليبيا واثنين فلبينيين، انطلاقًا من خبرتها وعلاقاتها مع زعماء قبائل الصحراء الكبرى.

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وحمل رئيس الوزراء الكوري، في أجندة زيارته الجزائر، قضية الرهينة الكوري الجنوبي كأولوية يعمل عليها، بعدما تلقى تقريرًا شاملاً حول الملف من سفير بلاده المقيم في تونس، بينما قدمت كل ما جمعته من معلومات منذ عدة أشهر عن مواطنها المحتجز.

واقترح رئيس الوزراء الكوري مساعدة من الجزائر بحكم العلاقات التي تتمتع بها بشكل خاص مع القبائل العربية وقبائل التبو والطوارق المنتشرين في جنوب غربي ليبيا، وهي المنطقة التي تعرض فيها الرهينة الكوري للاختطاف من طرف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، وفق ما نقلت مصادر جزائرية السبت.

واقتحمت جماعة مسلحة مجهولة محطة لتنقية المياه في جبل الحساونة بالمنطقة الغربية يوم 6 يوليو الماضي، واختطفت كوريًا و3 فلبينيين.

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وتلقى رئيس المجلس السراج مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء مساء 19 ديسمبر استغرقت 20 دقيقة من تونس العاصمة، تمحورت حول سُبل الإفراج عن المواطن الكوري الجنوبي.

وأوضح السراج أن ليبيا منشغلة بحادثة الاختطاف تلك، مضيفًا أنها تبذل قصارى الجهد على مستوى الحكومة لإطلاق سراحه وستتعاون مع كوريا الجنوبية باستمرار.