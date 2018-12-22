ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها

قال رئيس لجنة تسيير إدارة ميناء الخمس، محمد القويري، إن نيابة المدينة تحقق حاليًا في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء، موضحًا أن الشحنة وهي قادمة من تركيا وموردّة لشركة خاصة، كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية فقط.

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وفيما أضاف القويري أن القانون الليبي يُجرم توريد الأسلحة الصوتية، لإمكانية استخدامها بإضافة بعض التعديلات عليها، قال إن الأسلحة المضبوطة شملت حاويتين؛ إحداهما تحتوي على مسدسات صوت 5 مل، وأخرى تحوي متفجرات صوتية.

وحول إجراءات تأمين ميناء الخمس، أكد القويري في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن الميناء حاليًا تحت سيطرة الشرطة ورجال الجمارك، وأن الأجهزة المسؤولة هي من ضبطت الحاويات سالفة الذكر وأحالتها إلى التحقيق.

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وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري ضبطت الثلاثاء الماضي حاويتين تحتو يان على شحنة أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، أثناء إجراءات تفتيشها بالرصيف.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.