أوغلو خلال لقائه المشري: نشجع الشركات التركية على العودة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 02:56 مساء
وزير الخارجية التركي أوغلو خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري. (صورة من حساب الوزير بتويتر)

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إنه عبّـر خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، عن تطلعاته لعودة الشركات التركية إلى ليبيا، قائلًا: نشجع الشركات التركية على العودة إلى ليبيا.

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والتقى أوغلو، في وقت سابق اليوم، رئيس  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مؤكدًا دعم بلاده لسير العملية السياسية قدمًا إلى الأمام دون تدخل خارجي.

وقال الوزير التركي، إنه أكد على دعم بلاده لسير العملية السياسية قدمًا إلى الأمام دون تدخل خارجي.

وتابع: أكدتُ على مواصلة تركيا حوارها مع جميع الأطراف دونما تمييز، مشيرًا إلى أن بلاده ستقف إلى جانب الشعب الليبي في كافة الظروف.


يأتي ذلك بعد 4 أيام من ضبط السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن «عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين بلغ 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

وكان وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق الوطني صلاح الرقيعي قال في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن «هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة»، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار أميركي، مشيرًا إلى أن سبب عدم عودة الشركات «ما حدث في الجنوب الليبي من خطف فنيين بشركة كهربائية».


  وبحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي صباح اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

وأكد السفير التركي «عمق» العلاقات الليبية - التركية في المجالات كافة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء، بحسب بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

من جانبه، قال المهندس علي ساسي إن شركة الكهرباء على استعداد لفتح جسور التعاون مع الشركات التركية كافة، مؤكدًا أنها سبق وتعاقدت مع عدد من الشركات التركية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، بينها مشروع محطة أوباري، إلا أن حادث خطف الأتراك حال دون استكماله.

كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال مشروع أوباري ومشروع محطة الخليج التي تنفذه شركة «جاما» التركية، بعد تذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.

وزير الخارجية التركي أوغلو خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري. (صورة من حساب الوزير بتويتر)
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