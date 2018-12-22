أوغلو يؤكد للسراج دعم تركيا لسير العملية السياسية قدمًا دون تدخل خارجي

وزير الخارجية التركي أوغلو خلال لقائه اليوم في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دعم بلاده لسير العملية السياسية قدمًا إلى الأمام دون تدخل خارجي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقال الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه أكد على الدعم التركي لسير العملية السياسية قدمًا إلى الأمام دون تدخل خارجي.

وتابع: أكدتُ على مواصلة تركيا حوارها مع جميع الأطراف دونما تمييز، مشيرًا إلى أن بلاده ستقف إلى جانب الشعب الليبي في كافة الظروف.

يأتي ذلك بعد 4 أيام من ضبط السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن «عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين بلغ 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

وكان وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق الوطني صلاح الرقيعي قال في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن «هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة»، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار أميركي، مشيرًا إلى أن سبب عدم عودة الشركات «ما حدث في الجنوب الليبي من خطف فنيين بشركة كهربائية».

و بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي صباح اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

وأكد السفير التركي «عمق» العلاقات الليبية - التركية في المجالات كافة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء، بحسب بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

من جانبه، قال المهندس علي ساسي إن شركة الكهرباء على استعداد لفتح جسور التعاون مع الشركات التركية كافة، مؤكدًا أنها سبق وتعاقدت مع عدد من الشركات التركية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، بينها مشروع محطة أوباري، إلا أن حادث خطف الأتراك حال دون استكماله.

كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال مشروع أوباري ومشروع محطة الخليج التي تنفذه شركة «جاما» التركية، بعد تذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.

خلال اللقاء مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في #ليبيا أكدت على الدعم التركي لسير العملية السياسية قدما إلى الأمام دون تدخل خارجي، وأكدت على مواصلة تركيا حوارها مع جميع الأطراف دونما تمييز. سنقف إلى جانب الشعب الليبي في كافة الظروف. pic.twitter.com/aunhz0b553 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 22, 2018

وزير الخارجية التركي أوغلو خلال لقائه اليوم في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج.