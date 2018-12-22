انطلاق حملة للتشجير بمنطقة رأس الحمام بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 01:05 مساء
حملة تشجير بمنطقة رأس الحمام بالخمس. (الإنترنت)

انطلقت حملة للتشجير بمنطقة رأس الحمام في مدينة الخمس بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالخمس، عقب هطول كميات وفيرة من الأمطار وتوفر الرطوبة اللازمة بالمنطقة.

وأوضح نائب رئيس الحملة حسين بن ساسي، أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة وتستهدف عدة مناطق وكذلك بعض الشوارع والمؤسسات التعليمية بالمدينة، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

ويهدف المشروع إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.

وأشار نائب رئيس الحملة إلى أن هناك أكثر من صنف من أشجار الغابات وعدد من الأشجار المثمرة يتم غرسها لأول مرة في منطقة الخمس.

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