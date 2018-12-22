أوغلو يصل ليبيا اليوم لمناقشة إلغاء التأشيرة وعودة الشركات التركية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 12:39 مساء
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في في طوكيو. (فرانس برس)

يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ليبيا اليوم السبت.

وقالت مصادر إعلامية إن أوغلو سيلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الوزير التركي سيناقش مسألة إلغاء التأشيرة وإرجاع الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في ختام زيارته.

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يأتي ذلك بعد 4 أيام من ضبط السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن «عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين بلغ 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

وكان وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق الوطني صلاح الرقيعي قال في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن «هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة»، والتي تقدر قيمتها الإجمالية مليار دولار أميركي، مشيرًا إلى أن سبب عدم عودة الشركات «ما حدث في الجنوب الليبي من خطف فنيين بشركة كهربائية».

وعبرت تركيا، مرارًا عن رغبتها، في العودة.. وبحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي صباح اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.

وأكد السفير التركي «عمق» العلاقات الليبية - التركية في المجالات كافة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء، بحسب بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

من جانبه، قال المهندس علي ساسي إن شركة الكهرباء على استعداد لفتح جسور التعاون مع الشركات التركية كافة، مؤكدًا أنها سبق وتعاقدت مع عدد من الشركات التركية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، بينها مشروع محطة أوباري، إلا أن حادث خطف الأتراك حال دون استكماله.

كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال مشروع أوباري ومشروع محطة الخليج التي تنفذه شركة «جاما» التركية، بعد تذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.

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