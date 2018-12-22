إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 12:15 مساء
أحد المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذتهم «برواكتيفا أوبن آرمز». (صورة من المنظمة عبر تويتر)

أعلنت منظمة «برواكتيفا أوبن آرمز»، إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط عبر سفينة «أوبن آرمز».

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة: «بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشارفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، رجال وحوامل وأطفال»، مشيرة إلى أنها تمكنت من إنقاذ قارب ثالث «على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و 56 رجلًا».

ومدد الاتحاد الأوروبي، أمس، مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط «صوفيا» حتى 31 مارس 2019. وتساهم عملية «صوفيا» في عمل الاتحاد الأوروبي الرامي لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.

كما تضطلع طواقم «صوفيا» بمهمة تدريب خفر السواحل وطواقم البحرية الليبية، وكذلك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لليبيا.

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