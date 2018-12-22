ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية

أعادت التطورات التي يشهدها الجنوب الليبي التساؤلات حول ولاءات قبيلة التبو في وقت تحاول فيه أطراف محلية ودولية تأمين استقرار المنطقة، في أعقاب عمليات إغلاق لحقل الشرارة النفطي، لكنّ مراقبين أرجعوا هذا التوتر إلى فقدان الثقة بين التبو والأطراف المحلية والغربية على حد سواء.

دراسة حديثة لـ«مشروع تقييم الأمن في شمال أفريقيا» توصلت إلى أن قوات قبيلة التبو التي لعبت دورًا رئيسيًا في ليبيا أثناء ثورة 2011، انشقت منذ ذلك الحين داخليًا وتوسعت لتصبح أقل ثقة في حلفائها السابقين في الشمال، كما أظهرت التحالفات المحدودة والمتغيرة، مضيفة أن القوى الشمالية اليائسة سعت باستمرار إلى تأمين دعم التبو.

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ومشروع «تقييم الأمن في شمال أفريقيا» هو مشروع ممتد على مدى عدة سنوات تابع لمشروع مسح الأسلحة الصغيرة لدعم المشاركين في إيجاد بيئة أكثر أمانًا في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. ويقدم المشروع بحوثًا وتحليلات زمنية تستند على أدلة حول توفر وتداول الأسلحة الصغيرة، ديناميكيات الجماعات المسلحة الناشئة، وانعدام الأمن المرافق لها.

وتطرقت الدراسة إلى مساعي تشاد والنيجر والسودان بهدف تأمين حدودها مع ليبيا عن طريق بناء علاقات مع الميليشيات في الجنوب الليبي، مشيرة إلى أن تشاد والسودان على الأخص لا تتساهلان مع وجود المعارضة المسلحة لهم في جنوب ليبيا.

وربطت بين انضمام بعض المتمردين التشاديين والسودانيين إلى الميليشيات الليبية، بهدف تأمين دعمها على أساس أيديولوجي أو آخر أكثر انتهازية، وبين مستقبل هذه المجموعات لاسيما أنّ آخرين من أولئك المتمردين أصبحوا منقبين عن الذهب، أو قُطَّاع طرق أومهربي مواد مخدرة.

تشاد والنيجر والسودان تحاول تأمين حدودها مع ليبيا عن طريق بناء علاقات مع الميليشيات في الجنوب الليبي

وهنا يأتي دور دول أوروبية، وفق الدراسة، حيث ساهمت في سلسلة من التطورات المزعزعة لاستقرار ليبيا بضغطها على النيجر لتجريم تهريب المهاجرين واعتراض المهاجرين وهم في طريقهم إلى جنوب ليبيا، لكنّ سياسات تلك الدول الأوروبية تسببت في تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، إذ ينحصر نشاط التهريب الآن ضمن مجموعة محدودة من اللاعبين الأكثر فسادًا خاصة في ليبيا، حيث يتعرض المهاجرون بشكل منهجي إلى الخطف طلبًا للفدية، أو يجبروا على الاسترقاق أوالعمل أوممارسة البغاء.

السياسات الأوروبية دفعت المهربين إلى اتباع طرق أكثر غدرًا أوالانخراط في نشاطات أخطر، مثل تهريب المواد المخدرة والجهادية والتمرد، فضلًا عن أنها منحت الميليشيات الليبية والسودانية نوعًا من السلطة، وفقما دللت الدراسة، التي خلّصت إلى أن القوى الغربية لن تكون قادرة على ضمان الحصول على دعم المجتمعات المحلية في الصحراء الكبرى ضد الإرهاب طالما أن سياستها المناهضة للهجرة تحرم في الوقت نفسه تلك المجتمعات من سبل عيشها وتعجز عن توفير بدائل لها.

لكنّ هذه المجتمعات المحلية مهتمة بمساعدة الغرب في مكافحة الإرهاب، غير أنّها ترى السياسات الأوروبية المناهضة للهجرة معادية وتفتقر إلى الحافز لتقويض تهريب المهاجرين، كما أن الأسلحة غير الشرعية المضبوطة يؤكد أن تدفقات المعدات العسكرية على نطاق واسع من ليبيا بدأ في التراجع في العام 2014، إذ لم تحدث علميات ضبط أسلحة سوى لمرات معدودة منذ العام 2015، وفق نتائج الدراسة.

وتضمنت النتائج أيضًا أن شبكات التهريب لا تزال نشطة في المنطقة، إذ يستمر نقل الأسلحة غير الشرعية من ليبيا إلى المناطق الشمالية في تشاد والنيجر حيث يزداد الطلب عليها.

ولاءات التبو والتدخل الخارجي

جاء في دراسة «مشروع تقييم الأمن في شمال أفريقيا» أن قوات التبو وقادتهم قد يبدوا أنهم يحافظون على علاقات مبهمة مع الفاعلين في شمال ليبيا فضلًا عن اللاعبين الأجانب، لكن ولاءاتهم تتبع منطقًا محددًا، لكنّها أشارت إلى أن السعي للحصول على الاعتراف الدولي هوأحد العناصر الرئيسية لفهم النهج الذي تتبعه ميليشيات التبو في تحالفاتها داخل ليبيا، فضلًا عن رغبتها في أن يُنظر لها باعتبارها قوات نظامية وشرعية لدوافع سياسية واقتصادية، إذ قد يساعدهم الاعتراف بهم في الحصول على رواتب من السلطات في شمال ليبيا.

وقالت إن التحول في ولاءات التبو يعكس تدخل السلطات في شمال ليبيا والقوات الأجنبية في الجنوب في الصراعات الليبية، إلى جانب انعدام ثقة التبو بشكل عام في اللاعبين الخارجيين، ورغم عدم الثقة تلك والانقسامات الداخلية، تظل قوات التبو بوجه عام متحدة في رغبتها في عدم السماح للعلاقات مع الأطراف الخارجية بإثارة نزاعات فيما بينها.

الجنوب والجماعات المسلحة

الأراضي الحدودية الجنوبية لليبيا اختفت من على الرادار الدولي في التسعينيات بمجرد أن بدا أن طرابلس استغنت عن محاولاتها التوسعية في الساحل والنشاطات الإرهابية ضد الغرب.

وأضافت الدراسة أن اللاعبين الغربيين سرعان ما أوكلوا للقذافي مهمة مراقبة حدود بلده الجنوبية، لمنع تسلل الإرهاب من جنوب الجزائر، وللتحكم في تدفقات المهاجرين، مشيرة إلى أنه عندما أطاح الغرب بالقذافي في العام 2011، فإنه قد أخل أيضًا بالتوازن الذي أقامه في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، جذب الوضع المتدهور في ليبيا الانتباه إلى أراضيها الحدودية الجنوبية، وإن كان ذلك مع تركيز خاص على قضيتي الأمن والهجرة، وهما مشكلتان معقدتان عادة ما يجري خلطهما أوتشتيتهما في الخطاب السياسي والتغطية الإعلامية، وفق الدارسة.

ووفق الدراسة فقد توصلت عملية البحث في المنطقة إلى أدلة ضئيلة تدعم مزاعم أن جنوب ليبيا هو مركز للجماعات الجهادية، أو شبكات التهريب العابرة للحدود والجهاديين المتنقلين، مضيفة أن التقارير حول عمل مقاتلي تنظيم «داعش» في جنوب ليبيا وأن لديهم علاقات بجماعة بوكو حرام عن طريق شبكات التهريب هي بالمثل تستند إلى معلومات محدودة.

وفي هذا السياق، أبلغت القبائل في الصحراء الكبرى الغرب أنها على استعداد للمساعدة في تعقب الوجود الجهادي، والتمرد المسلح وعملية تهريب المهاجرين. لكن تلك القبائل تعاني من انقسامات داخلية عميقة، كما أن المتحاربين في شمال ليبيا يفاقمون هذا التشرذم بالسيطرة على الأراضي الحدودية الجنوبية وأصولها الاقتصادية.

القوى الغربية لن تكون قادرة على ضمان الحصول على دعم المجتمعات المحلية في الصحراء الكبرى ضد الإرهاب

وفي ضوء هذا الخلاف، من المستبعد للغاية أن يتمكن الممثلون المحليون، والميلشيات المحلية وقادة الحرب من إقناع قطاعات بعينها من جماعاتهم بالتخلي عن النشاطات التي كانت مربحة حتى اليوم، كتهريب المهاجرين على سبيل المثال، وفق الدراسة.

وأضافت الدراسة أنه فضلًا عن تلك الانقسامات، فالمجتمعات لن تتخلى عن معيشتها دون تعويض مالي في صورة تنمية محلية، وسياسي في صور اعتراف دولي بها ككيانات، مشيرة إلى أنه في ليبيا وكل مكان آخر فإن تلك الحوافز قد تحفز اندلاع مزيد من الصراعات، على الأخص بين المجتمعات وبين مدعي الإنتماء إلى الحكومة ما لم يحدث تقدم ملحوظ في بناء الدولة.

حاول مسؤولو تشاد والنيجر الاستفادة من سعي أوروبا اليائس إلى تحسين الأمن وكبح الهجرة، لكنهم في الوقت نفسه يخشون من أن مثل هذا التعاون قد يتسبب في نفور المجتمعات التي كانت بالفعل منذ فترة طويلة ناقمة على حكوماتها، إذ يخشى البعض على سبيل المثال أن مزاعم التبو المتنامية بأحقيتها في المواد الموجودة في باطن الأرض مثل الذهب والنفط في البلدان الثلاثة التي يقطنوها قد تؤدي إلى حركة انفصالية، والتي قد تنتشر في وقت لاحق إلى مناطق أخرى، مثل جنوب تشاد.

وحذرت الدراسة من أن المزاعم بأن إيطاليا ودول أوروبية أخرى قد تكون على استعداد للعمل مع الميلشيات في جنوب ليبيا لكبح تدفقات الهجرة تمثل سابقة خطيرة، مضيفة أن السياسيات الأوروبية بشأن الهجرة في ليبيا والنيجر والسودان لا تؤدي فقط إلى تمكين قوات مسلحة فاسدة، بل إنها قد تؤدي إلى مزيد من الصراعات بين وداخل المجتمعات، في الوقت الذي تزيد فيه الصدع بين المجتمعات والسلطات.

وتابعت الدراسة أنه نتيجة لذلك «قد يتحول المهربون من التبو والطوارق على نحو متزايد إلى أنشطة أخطر بما في ذلك قطع الطريق، وتهريب المخدرات والتمرد والجهادية»، وقالت إن «السياسات المنهاضة للهجرة ذلك قد تعرض للخطر جهود بناء الدولة التي يدعمها اللاعبون الدوليون ظاهريًا في ليبيا وجيرانها الجنوبيون».

جيران ليبيا واللاعبون غير الرسميين

قالت دراسة «مشروع تقييم الأمن في شمال أفريقيا» إنه منذ العام 2011 حاولت كل من تشاد والنجير والسودان السيطرة على حدودهم الشمالية على الأخص لمنع الحركات المتمردة لديهم من إيجاد الدعم في ليبيا.

وأشارت إلى أنه في أبريل ومايو الماضيين عقدت الدول الثلاث إلى جانب حكومة الوفاق الوطني اجتماعات لمناقشة قضية أمن الحدود، حيث عكست تلك النقاشات بعض التشابه في أفكار بعض الأطراف -إذ تتحالف حكومة الوفاق مع السودان، في حين تتشارك تشاد والنيجرالاهتمامات ذاتها في غرب الساحل - لكنها أيضًا تشكلت بناءً على سعي كل طرف لتحقيق أهدافه المباشرة، مضيفة أن تشاد والسودان ركزتا على إضعاف متمرديهما في ليبيا.

وفي مايو الماضي وقعت الأطراف الأربعة اتفاق تعاون في المجال الأمني، يتضمن الحق في تنفيذ عمليات مطاردة في الأراضي المجاورة، وتدعو السلطات القضائية في الدول الأربع إلى توقيع اتفاق آخر لتسهيل عمليات ترحيل المطلوبين جنائيًا، وهو ما فعلته الدول في الخرطوم في أغسطس من الشهر نفسه.

السودان والإرهاب

وقبل ذلك الاتفاق وتلك الاجتماعات الرباعية بفترة طويلة، كانت رغبة السودان في السيطرة على الحدود مع ليبيا تتزايد بعد سقوط القذافي إذ أنه رغب في مراقبة عودة ما يقدر بمئات السودانيين من المنضمين لصفوف تنظيم «داعش» الذين فروا من سرت في العام 2016.

لكن الخرطوم عجزت عن تحديد شريك لها على الجانب الليبي، لتفضل بعدها التعاون مع قبيلة الزوية لتكون مراقبه للحدود، والتي كانت تتصارع للسيطرة على الطريق إلى السودان مع ميليشيات التبو التي وكلل لها المجلس الانتقالي مهمة السيطرة على بعض الحدود.

وجاء تفضيل السودان لقبيلة الزوية لأنها كانت تنوي تطبيق النهج المستعرب نفسه الذي استخدمته لتجنيد عرب دارفور في ميليشيات «الجنجويد»، فضلًا عن ذلك كانت الخرطوم تهدف إلى استغلال العلاقات بتجار الزوية وعرب دارفور، بما في ذلك قادة ميليشيات معروفين كانوا يبيعون الجمال إلى ليبيا.

وفي نهاية العام 2014، بدأ الجيش السوداني تشكيل قوة مشتركة لمراقبة الحدود مع قوات الزوية التي كانت قامت الجهات التي تتلقى رواتب من وزارة الدفاع في حكومة عبد الله الثني، غير أنه مع أوائل العام 2015 تسببت التوترات بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر والخرطوم في إنهاء ذلك التعاون، وفق الدراسة.

وقالت الدراسة إلى إنه رغم إنهاء الشراكة «ظل السودان قادرًا على استخدام وجود القوة المشتركة لتبرير إرسال الأسلحة إلى الكفرة، وهذا الدعم قد يفسر جزئيًا كيف أن ميليشيات الزوية استعادت السيطرة خلال العام 2015 على الطرق بين الكفرة والسودان على حساب التبو».

تشاد والتبو

أما تشاد فقد حرص رئيسها إدريس ديبي على الحفاظ على علاقة جيدة مع التبو، بهدف منع حدوث اضطرابات جديدة في بلاده، كما تشعر تشاد بالقلق من الروابط المحتملة بين الجماعات الجهادية في جنوب ليبيا وجماعة بوكو حرام.

ويزعم أن تلك الجماعات دعمت بوكو حرام في هجوم وقع في العاصمة التشادية انجيمنا في فبراير من العام 2015، وبعدها بعامين أغلقت تشاد حدودها مع ليبيا معللة ذلك بخطر تسلل الجماعات الإرهابية.

النيجر ونقاط التفتيش

قالت الدراسة إنه منذ سقوط القذافي بدا أن الروابط عبر الحدود بين جنوب ليبيا وشمال النيجر أكثر وضوحًا من تلك الموجودة بين ليبيا وتشاد.

وأوضحت الدراسة أن العديد من التبو النيجريين والطوارق وقبيلة أولاد سليمان سافروا للقتال في ليبيا في العام 2011، على عكس التبو التشاديين الذين كانوا في البلد قبل اندلاع الثورة الليبية، مشيرة إلى أنه خلافًا للطوارق الذين قاتلوا إلى جانب القذافي حتى أصبح سقوطه حتميًا، فقد قاتل التبو النيجريين في صفوف طرفي النزاع.

وكُلَّف التبو النيجريون بنقاط التفتيش في المنطقة الحدودية، لكن بعد استقلال بعضهم عن أقربائهم الليبيين تحولوا على نحو متزايد إلى أنشطة مثل فرض الضرائب التعسفية، والسرقة السيارات والخطف. غير أنه في نوفمبر من العام 2015 أغلقت اللجنة الأمنية في القطرون وقوات الطوارق نقاط التفتيش غير النظامية تلك وألقوا القبض على بعض قُطَّاع الطرق من التبو النيجريين.

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