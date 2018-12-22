«الليبية للإعلام المستقل»: اعتقال الزوي انتهاك خطير.. وعلى السلطات إطلاقه

المصور الصحفي والناشط المدني إسماعيل بوزريبة الزوي. (الإنترنت)

أعربت المنظمة الليبية للإعلام المستقل عن قلقها من حادث اعتقال المصور الصحفي والناشط المدني إسماعيل بوزريبة الزوي من قبل السلطات الأمنية بمدينة أجدابيا، مطالبة بإطلاقه.

وعبّـرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل عن بالغ أسفها لهذا الحدث، معتبرة إياه «انتهاكًا خطيرًا لحقوق الصحفيين».

وقالت المنظمة، إن القبض على الزوي، جاء مخالفًا للإجراءات القانونية والتي تتطلب شكوى الطرف المتضرر أولًا ثم أخذ الإذن من الوزير المختص، وأن التحقيقات تختص بها نيابة الصحافة دون غيرها.

واعتقل الزوي صباح الخميس أثناء تغطيته الإعلامية لحفل تكريم المتقاعدين من الرعيل الأول بقطاع التعليم بمدينة أجدابيا، حسب ما أكدت مصادر من عائلته.

وذكرت عائلة الزوي أن سبب اعتقال ابنها من قبل السلطات الأمنية بالمدينة هو اتهامه بالعمل كمراسل لقناة «النبأ» التي تبث من تركيا، ويتهمها مسؤولون في الحكومة الموقتة بأنها تعمل ضد توجهاتها وضد توجهات الجيش الليبي.

وأكدت عائلة الزوي أن ابنها مصور صحفي وناشط مدني وهو رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار ، كرس عمله الصحفي في توثيق تقارير رياضية وثقافية ونشاطات المدينة ونشرها على قناة أجدابيا الأرضية وعلى قناته الخاصة على «اليوتيوب».