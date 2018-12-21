مجموعة مسلحة تستولي على قطعة أرض عامة بالحي الجامعي ببنغازي والسُكان يناشدون الجهات المختصة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 10:55 مساء

ناشد سُكان الحي الجامعي القيادة العامة ورئاسة الأركان ووزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي بالتدخل العاجل والفوري بـ«إخراج مجموعة مسلحة من الحي استولت على قطعة أرض عامه مخصصة لأن تكون مدرسة عامة».

وقال عددًا من سُكان الحي الجامعي في بنغازي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعه، إن «هذه المجموعة قامت بالإستيلاء على قطعة الأرض بقوة السلاح، وقامت بفك السياج الحديدي المُقام على هذه القطعه».

ولفت أحد السكان إلى إن «ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح انتشرت  دون وجود اي رادع من قبل الجهات المختصة لهذه المجموعات المسلحة، التي وصلت إلى تنفيذ عمليات خطف من أجل الحصول على تنازل عن محاضر كانت قد فتحت في عدة مراكز للشرطة في حقهم من قبل المتضررين للضغط على المواطنيين».

وأوضح سُكان الحي، أنهم «قاموا بجلب الجير الأبيض لتخطيط الأرض وتقسيمها فيما بينهم قطع أراضي خاصة»، مؤكدين أنهم «رافضين رفضًا قاطعًا لمثل هذه التصرفات، خصوصًا أن هذه المجموعة تقيم في مقر داخل الحي الجامعي».

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