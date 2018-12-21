لجنة الأزمة تطالب حراك «غضب فزان» بالتعاون لمواجهة تهريب الوقود

عملية توقيف شاحنة وقود. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، حراك «غضب فزان» بالتعاون والتنسيق المشترك لمواجهة عمليات تهريب الوقود وضمان وصول المحروقات إلى المواطنين في الجنوب.

وذكرت اللجنة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنّ مسؤولية حماية المحروقات مشؤولية مشتركة من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه، داعية أهل الجنوب وحراك غضب فزان دعم فريق العمل المكلف من لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني في المنطقة الجنوبية؛ لـ«ردع كل من يحاول العبث بمخصصات المناطق الجنوبية من الوقود والغاز والحيلولة دون وصولها للمواطن».

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وكان حراك «غضب فزان» أعلن 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لمطالب، من بينها دعم المؤسسة العسكرية وحماية الحدود الجنوبية، إلى جانب توفير السيولة والوقود وإيجاد فرص عمل للشباب، وإعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.

لكنّ رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، قال إن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي «ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، وأنه بدلاً عن ذلك يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب.

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وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، خاصة الجنوب، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.