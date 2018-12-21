وزيرة الدفاع الإيطالية: مواجهة تدفقات الهجرة بالتنمية وليس عسكريًا فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 07:39 مساء
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينا، إنّ مواجهة تدفقات الهجرة من دول المنبع عبر التنمية وبناء القدرات المحلية «مهم»، وليس فقط من الناحية العسكرية.

ووصفت، إليزابيتا ترينا، وفق وكالة «آكي» مهمة بعثة بلادها العسكرية في النيجر لمساعدة السلطات المحلية هناك في ضبط حدودها، بـ«الأنموذج» في إدارة تدفقات المهاجرين. 

وأضافت، في مقابلة مع قناة تلفزة تابعة للفاتيكان «لأننا نتدخل لدعم المؤسسات المحلية كي تتمكن من مكافحة ظاهرة الهجرة وأيضًا التصدي للاتجار بالبشر».

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وأردفت «دعونا أن نتذكر دائمًا أن أول من يعاني من كل هذا هم المهاجرون أنفسهم. لذلك ينبغي علينا العمل على جميع الجبهات. أولًا وقبل كل شيء على جبهة الوقاية ومن ثمّ الإدارة».

وقالت تيرنتا «من الواضح أن تعزيز القدرات المحلية للتعامل مع هذه الظاهرة مهم جداً وليس فقط من الناحية العسكرية. علينا أن نعمل معاً من أجل التعاون والتنمية، فجميع هذه العناصر التي يمكن أن تساعدنا. في النهاية ما نريده هو: أن يكون بوسع كل شخص البقاء في داره، ولكن ليس لأننا لا نريد أن يصل إلينا المهاجرون، بل لأنه من الصائب أن يتمكن كل شخص من العيش في المكان الذي ولِدّ فيه».

وكانت ترينتا قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي انطلاق البعثة العسكرية التدريبية الإيطالية إلى النيجر.

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وتتجه أوروبا إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال دول المنبع، بعدما مارسوا ضغوطًا على دول العبور، ومن بينها ليبيا، من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث ضغط الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر)، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدول.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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