ورشة عمل تنتهي إلى مسار سياحي جديد في بني وليد

ورشة عمل تختتم جلساتها بإعلان مسار سياحي جديد في بني وليد

عُـقدت بمدينة بني وليد ورشة عمل نقاشية عن الموروث الثقافي والمعالم النادرة، بإشراف وتنظيم مكتب السياحة بني وليد، ورعاية الهيئة العامة للسياحة، والمجلس البلدي بني وليد، بهدف كشف نقاط القوة وتحديد مكامن الضعف، وتقييم وضع عمائر التخوم الطرابلسية، وتعزيز القيم الفنية والمعمارية المعبرة عن تراث ثقافي يرقى إلى مستوى الاستثنائية العالمية.

واختتمت الورشة أمس الخميس في المدينة بحضور عميد بلدية بني وليد سالم علي أنوير عليوان، ورئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، حيث قال عبدالله الناكوع رئيس اللجنة التحضيرية إن الورشة درست نتائج دراسات خبراء عكفوا على تفحصها طيلة مواسم دراسية هي أدوات حاسمة في فهم تطور الحياة في هذه المنطقة عبر الخط العربي، وهي نتاج تراكم تجارب وخبرات الأجداد.

التخريب والتعديات والنهب مخاطر تهدد آثار بني وليد

وأضاف أن الورشة تطرقت إلى «وثائق تاريخية تعبر عن حضارة محلية خالصة، وتؤشر إلى عبقرية الإنسان الليبي في تطويع الطبيعة والاستفادة منها دون إحداث الخلل في توازنها، وتنم عن ذكاء وحنكة في إدارة الموارد الشحيحة والوصول بها إلى تحقيق الأمن الغذائي والرفاه».

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك، أن الهيئة تعكف على إطلاق مسار سياحي جديد يمر عبر المدن والبلدات التي يخترقها الخط بعمائره التي تحمل تفاصيل ومظاهر الحياة السائدة خلال حقب قديمة، موضحًا أن منطقة ما قبل الصحراء تنطوي على فرص واعدة في مجال السياحة الثقافية والأنماط السياحية الأخرى.

كما ناشد الباحث الأثري بمكتب آثار بني وليد مصباح عبدالحفيظ الجهات المسؤولة بتوفير الأجهزة ومستلزمات عمليات حصر وتوثيق معالم منطقة ما قبل الصحراء، ووضع الخطط الكفيلة بصونها وحفظها، مستعرضًا في ورقة قدمها بالجلسة الثانية للورشة بعنوان حصر وتقييم عمائر خط التحصينات تجربة توثيق حصن بولأركان أحد المنشآت العسكرية الرومانية بتقنيات حديثة، والتي تسهم في توثيق وحصر المعالم والصروح الأثرية بالمنطقة.

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وطالب مدير إدارة الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس الباحث الأثري رمضان إمحمد الشيباني، بضرورة إدراج خط التحصينات على لائحة التراث العالمي، مؤكدًا أن الخط مستوفٍ لشروط الإدراج، من حيث الخصائص التي يحملها، كون معالم الخط تمثل تحفة عبقرية خلاقة، وتعبر عن إجراء تبادل هام من القيم الإنسانية، وعلى مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية في العالم، ويحمل دلائل على التطورات في مجال الهندسة المعمارية أوالتكنولوجيا، والفنون الأثرية، أوتخطيط المدن وتصميم المناظر الطبيعية، وتحمل شهادة فريدة أواستثنائية، أوتشير إلى تقليد ثقافي أو إلى الحضارة قد اختفت.

وشدد الشيباني في ورقة عمل بعنوان عمائر الخط الدفاعي الثالث الممتد من لبدة إلى ما بعد الحدود التونسية، على أن خط التحصينات يعتبر مثالاً بارزاً على التقاليد الإنسانية في التعامل مع المحيط والبيئة، واستخدام الأراضي، ويجسد تفاعل الإنسان مع البيئة، وخصوصًا عندما أصبحت عرضة تحت تأثير التغيير الذي لا رجعة فيه.

أما ورقة عمل مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي المهندس أسامة فرج الخبولي، تناولت دور نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط السياحي بمنطقة ما قبل الصحراء، فقد أشارت إلى أعمال مشروع أطلس ليبيا السياحي في حصر وتوثيق المعالم الثقافية، والمرافق الخدمية، والفرص والتحديات التي تواجه تنشيط السياحة بالمنطقة.

ورشة عمل تختتم جلساتها بإعلان مسار سياحي جديد في بني وليد

ورشة عمل تختتم جلساتها بإعلان مسار سياحي جديد في بني وليد

ورشة عمل تختتم جلساتها بإعلان مسار سياحي جديد في بني وليد