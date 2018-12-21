اجتماع يبحث إعادة تفعيل مشروع منتزه بني وليد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 04:52 مساء
اجتماع عميد بلدية بني وليد سالم أنوير ورئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك

استقبل عميد بلدية بني وليد سالم علي أنوير رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، بحضور مدير مكتب السياحة بني وليد عبدالله عبدالرحيم الناكوع، وعددًا من موظفي المكتب.

وأشارت الهيئة العامة للسياحة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد أمس الخميس ناقش آليات التنسيق بين الهيئة وبلدية بني وليد لإعادة تفعيل مقترح مشروع منتزه بني وليد الوطني.

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كما ركّز الاجتماع، وفق البيان، على «سبل تنشيط السياحة ببني وليد، والاستفادة من المقومات الأولية بالبلدية، ودعم متحف بني وليد الأثري بمستلزمات تشغيل».

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات مستشفى بني وليد إلى أهمية دعم مهرجان بني وليد السياحي الدولي، وتفعيل الشرطة السياحية وحماية الآثار.

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