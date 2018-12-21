صبي إثيوبي يقاضي بريطانيا لمعاناة لاقاها في مركز احتجاز في ليبيا

مهاجرون في مأوى في ليبيا. (أ ف ب)

ذكرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية أن طالب لجوء من إثيوبيا يخطط لمقاضاة الحكومة البريطانية لدورها في تمويل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، حيث يقول إنه تعرض للإساءة الجسدية والابتزاز والسخرة.

وبحسب ما نشرته الجريدة أمس الخميس، فالصبي الذي بلغ عمر الثامنة عشر قبل أسابيع قليلة، لا يمكن ذكر اسمه، لكنها ذكرت أنه يعيش في لندن وينتظر أن تبت وزارة الخارجية البريطانية في طلب اللجوء الخاص به.

ووفق الجريدة يعد الإجراء القضائي الذي يمضي فيه الصبي ضد وزارة التنمية الدولية البريطانية لمساهمتها في تمويل مراكز احتجاز المهاجرين في الخارج هو الأول من نوعه، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وقالت إن التمويل الذي تقدمه يستخدم في تحسين الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.

ويزعم الصبي أن المسؤولين يخالفون القانون بتمويلهم مراكز الاحتجاز، وأن عليهم التوقف عن فعل ذلك، ويطالب كذلك بتعويض عن المعاناة التي لاقاها في مركز احتجاز في ليبيا، وفق الجريدة البريطانية.

وقال الصبي: «كانت الفترة التي كنت محتجزًا ومُسعتبدًا خلالها في ليبيا كانت كالجحيم»، مضيفًا أنه عانى في ليبيا على يد مهربي المهاجرين وفي مراكز الاحتجاز التي تدير بعضها «الميليشيات المحلية».

وبحسب «ذا غارديان» فقد خلص تقرير الفحص الطبي الذي أجري للصبي أنه يعاني من 31 إصابة مختلفة من بينها 10 في وجهه، وأن تلك الإصابة تؤيد أقواله بأنه تعرض لمعاملة سيئة.

وأوضحت أن فريق المحامين الذي يمثل الصبي يطالب وزارة التنمية الدولية البريطانية بتسهيل إعادة توطين مراكز الاحتجاز لتصبح في المملكة المتحدة أو أي بلدان أخرى آمنة حتى يمكن البت في طلبات اللجوء في وضع آمن، كما طالب الفريق الوزارة بالكشف عن اتفاقات التمويل بين المملكة المتحدة والحكومة الليبية وكذلك أي وثائق تتعلق بوجهة التمويل البريطاني في ليبيا.

وتصر الحكومة البريطانية على أن التمويل ضروري باعتباره جزءًا من الجهد الإنساني الهادف إلى ثني الأشخاص عن سلك الرحلة الخطيرة لعبور البحر المتوسط، وفق الجريدة، التي قالت إن الحكومة البريطانية أثارت مع نظيرتها الليبية القلق بشأن معاملة المحتجزين في تلك المراكز، معللة ذلك بأن تلك المراكز هي من مسؤولية السلطات الليبية.

وسابقًا، قالت ناطقة، في تصريح إلى «ذا غارديان»، إن الحكومة البريطانية تواصل «المساعدة في تمويل عمل الصندوق الائتماني الأوروبي من أجل أفريقيا لتحسين الأوضاع للاجئين في مراكز الاحتجاز».

لكن منتقدين ينظرون إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا باعتبارها وسيلة تمنع بها الدول الأوروبية طالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من الوصول إلى أوروبا، في حين يعتبرون مشاركة بريطانيا بمثابة بند آخر في ما يوصف بسياسة «البيئة المعادية» للإبقاء المهاجرين خارج الحدود، وفق الجريدة.

وأنفقت الحكومة البريطانية العام الماضي 10 مليون إسترليني (12.7 مليون دولار) على مختلف المبادرات في ليبيا بما في ذلك مراكز الاحتجاز.