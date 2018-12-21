الاتحاد الأوروبي يُمدد مهمة عملية «صوفيا» في المتوسط

سفن حربية تابعة للعملية صوفيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط «صوفيا» حتى 31 مارس 2019، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية الجمعة.

وتساهم عملية «صوفيا» في عمل الاتحاد الأوروبي الرامي لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، وحسب بيان المجلس، «تقوم العملية بأنشطة مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر».

كما تضطلع طواقم «صوفيا» بمهمة تدريب خفر السواحل وطواقم البحرية الليبية، وكذلك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لليبيا.

المجلس الأوروبي يشكل خلية معلومات قبالة سواحل ليبيا

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى عملية صوفيا كجزء لا يتجزأ من عمله من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليبيا، وكذلك التصدي لظاهرة التهريب وضبط الحركة في منطقة وسط وجنوب المتوسط.

وأطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو 2015، ويقع مقر قيادتها في العاصمة الإيطالية روما. ويأتي قرار التمديد لمهتمها، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية، حيث تريد إيطاليا تغييره بشكل يعفيها، كلياً أوجزئياً، من فتح موانئها وأراضيها أمام المهاجرين الذين تنقذهم طواقم صوفيا.