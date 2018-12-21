«سرت لإنتاج النفط»: بعض مستخدمي الشركة باعوا أحذية السلامة المخصصة لهم

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 03:32 مساء
الأحذية الخاصة بالشركة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز  إقدام بعض عمال الشركة على بيع أحذية السلامة المخصصة لهم، والتي وجد بعضها على رفوف بعض المحال التجارية في الأسواق العامة.

وقال مسؤول شؤون الإعلام بالشركة عيسى مختار، لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إنه «مما لا شك فيه أن الشركة تولي مبدأ «السلامة أولاً» أهمية واهتمامًا كبيرين في مختلف المواقع وفي كل الظروف، وتسعى إلى أن تسير عملياتها دون أي حوادث أو إصابات مهما كان مستواها وأنه ومن متطلبات تطبيق السلامة والمحافظة على العاملين توفير الأدوات والملابس والأحذية المخصصة للأعمال والمهام الصعبة».

وأضاف مختار أنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية إقدام بعض مستخدمي الشركة على بيع أحذية السلامة المخصصة لهم، الأمر الذي يدعو للأسف الشديد حيال هذا التصرف الذي يشير إلى اللامبالاة أيًا كانت الأسباب التي تدعو إلى ذلك، وفق ما أوضح مختار.

ودعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من كافة العاملين أن يكونوا على قدر عالٍ من الشعور بالمسؤولية والحرص على سلامتهم من أية إصابة أو حادث مهما كان صغيرًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك