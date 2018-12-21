«سرت لإنتاج النفط»: بعض مستخدمي الشركة باعوا أحذية السلامة المخصصة لهم

الأحذية الخاصة بالشركة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إقدام بعض عمال الشركة على بيع أحذية السلامة المخصصة لهم، والتي وجد بعضها على رفوف بعض المحال التجارية في الأسواق العامة.

وقال مسؤول شؤون الإعلام بالشركة عيسى مختار، لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إنه «مما لا شك فيه أن الشركة تولي مبدأ «السلامة أولاً» أهمية واهتمامًا كبيرين في مختلف المواقع وفي كل الظروف، وتسعى إلى أن تسير عملياتها دون أي حوادث أو إصابات مهما كان مستواها وأنه ومن متطلبات تطبيق السلامة والمحافظة على العاملين توفير الأدوات والملابس والأحذية المخصصة للأعمال والمهام الصعبة».

وأضاف مختار أنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية إقدام بعض مستخدمي الشركة على بيع أحذية السلامة المخصصة لهم، الأمر الذي يدعو للأسف الشديد حيال هذا التصرف الذي يشير إلى اللامبالاة أيًا كانت الأسباب التي تدعو إلى ذلك، وفق ما أوضح مختار.

ودعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من كافة العاملين أن يكونوا على قدر عالٍ من الشعور بالمسؤولية والحرص على سلامتهم من أية إصابة أو حادث مهما كان صغيرًا.