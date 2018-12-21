صنع الله يبحث تعزيز العلاقات مع الشركات الهولندية في مجال الطاقة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، صنع الله خلال لقائه سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز. (صورة من مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، سبل تعزيز العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الهولندية المتخصّصة في مجال الطاقة.



ورحّب صنع الله بإمكانية عودة الشركات الهولندية إلى ليبيا، وعلى رأسها شركة رويال داتش شل، ومساهمة ذلك في تنمية قطاع النفط الليبي.

وعلّق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قائلًا: «نحن نسعى إلى توسيع نطاق تعاوننا مع الشركات الهولندية المتخصّصة في مجال الطاقة، لما لها من خبرة واسعة في صناعة النفط والغاز- خصوصًا في مجالات الاستكشاف والتطوير».



وأثنى السفير تومرز على النجاحات التي حققتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكّدا على دعم بلاده الكامل للمؤسسة.



كما ناقش الطرفان الأوضاع في حقل الشرارة؛ حيث شدّد صنع الله على أهمية الالتزام بسيادة القانون وضرورة إحلال الأمن في مناطق عملياتها، مشيرًا إلى أنّ الأولوية القصوى للمؤسسة الوطنية للنفط تكمن في ضمان سلامة عامليها.

وأكّد صنع الله، دعم المؤسسة للمطالب الشرعية لأهالي الجنوب، المتعلّقة بالفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كما قام باطلاع السفير على الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المجتمعات المحلية بالجنوب، معربًا عن إدانته للمحاولات غير القانونية للمجموعة المسلحة المسيطرة على الحقل لابتزاز الحكومة ومحاولات ترهيب موظفي المؤسسة.