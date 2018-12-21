العدد 161 من «الوسط»: تصعيد مقلق يسبق المؤتمر الوطني ومصير الأموال المجمدة ومستقبل المؤسسة العسكرية

صدر اليوم العدد 161 من جريدة «الوسط» الذي يسلط الضوء على أزمة حقل الشرارة النفطي والتحركات العسكرية في السدادة وعلاقاتها بالتحضير للمؤتمر الوطني الجامع.

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وتنشر «الوسط» دراسة عن سلاح القبيلة بين المصالح والمحلية والتحالفات والتدخل الخارجي، كما تنشر صفحات التقارير، تغطيات عن حراك فزان وترصد آراء الناشطين حول الحلول التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي.

وفي الشأن العربي تناولت الجريدة محادثات السلام بين الحكومة اليمنية وحركة أنصار الحق المعروفة بالحوثيين والتي جرت في السويد، كما أفردت مساحة لإعلان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا تخليه عن مواصلة ممهمته، وتابعت «الوسط» الوضع في تونس حيث شهدت البلاد عددًا من الإضرابات والمظاهرات احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

دوليًا سلطت «الوسط» الضوء على مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وتراجع شعبية الرئيس ماكرون، بالإضافة إلى مأزق رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي في الوصول إلى اتفاق مرضٍ لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وفي الصفحات الاقتصادية، أفردت «الوسط» مساحة لحجم فوائد الأرصدة الليبية التي اختفت في بلجيكا، والانعكاسات السلبية لخسائر ليبيا على سوق الطاقة العالمية بعد توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة.

وفي الصفحة الثقافية، تنشر «الوسط» تحقيقًا عن «الفنّ التشكيلي الليبي بين حراك المجموعة والتجارب الفردية»، وحاولت الإجابة عن تساؤلات مثل « هل تجاوز الفنّ التشكيلي الليبي مرحلة التجريب أم ما زال يراوح مكانه ؟ وإذا ما تجاوزها فما هي ملامح الإضافة ؟ وإذا كان العكس فما هي مواطن القصور وأسباب الجمود ..؟».

وفي الصفحة الفنية، تحاور «الوسط» الفنان خالد لطفي، الذي تحدث فيه عن مسيرته الفنية والأغنية الليبية ومدى نجاح الفائزين في برامج اكتشاف المواهب.

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أما صفحات الرياضة فقد ركزت على تأثير استضافة جنوب أفريقيا لنهائيات كأس أمم أفريقيا على فرصة وصول المنتخب الليبي إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى الصراع الدائر بين الجعفري والمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

كما خصص المحرر تغطية لنتائج مشاركات الأندية الليبية النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس في بطولتي الأندية الأفريقية وفرص كل فريق في مواصلة المشوار.