«صحة الموقتة» تتفقد واقع الخدمات بالمرافق الطبية في الكفرة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 02:07 مساء
لجنة من «صحة الموقتة» تتفقد واقع الخدمات بالمرافق الطبية في الكفرة. (الإنترنت)

تفقدت لجنة من وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، عددًا من المرافق الطبية ببلدية الكفرة، للوقوف على واقع الخدمات الصحية بالمنطقة.

وقال مسؤول الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة برئاسة مدير مكتب الوكيل العام طارق نوح، وعضوية المدير المساعد لإدارة المناطق الصحية رياض حامد، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي، ومدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات إسماعيل العيضة، تفقدت سير العمل بمركز الكفرة للنساء والولادة ومركز الكفرة لعلاج السكر ومركز الكفرة للعلاج الطبيعي، والمختبر المرجعي بالكفرة ومستشفى شهداء الهواري القروي وإدارة الخدمات الصحية الكفرة ومكتب الرعاية الصحية الأولية.

كما تفقدت اللجنة، الصيدلية المركزية وجهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة ومركز الكفرة للصحة النفسية، ومستشفى الشهيد عطيه الكاسح ومركز الشهيد محمد ناصوف لطب وجراحة الأسنان الكفرة وبعض العيادات التابعة لإدارة الخدمات الصحية في البلدة.

وأوضح الطرابلسي أن اللجنة التقت خلال جولتها الميدانية بمسؤولي المراكز والخدمات، حيث استمعت إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم ونواقص المرافق من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن اللجنة توصلت إلى حجم المشاكل التي تعاني منها بلدية الكفرة حيث ستقوم بإعداد تقارير شاملة بشأنها لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها الدكتور سعد عقوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك