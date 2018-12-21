«صحة الموقتة» تتفقد واقع الخدمات بالمرافق الطبية في الكفرة

لجنة من «صحة الموقتة» تتفقد واقع الخدمات بالمرافق الطبية في الكفرة. (الإنترنت)

تفقدت لجنة من وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، عددًا من المرافق الطبية ببلدية الكفرة، للوقوف على واقع الخدمات الصحية بالمنطقة.

وقال مسؤول الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة برئاسة مدير مكتب الوكيل العام طارق نوح، وعضوية المدير المساعد لإدارة المناطق الصحية رياض حامد، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي، ومدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات إسماعيل العيضة، تفقدت سير العمل بمركز الكفرة للنساء والولادة ومركز الكفرة لعلاج السكر ومركز الكفرة للعلاج الطبيعي، والمختبر المرجعي بالكفرة ومستشفى شهداء الهواري القروي وإدارة الخدمات الصحية الكفرة ومكتب الرعاية الصحية الأولية.

كما تفقدت اللجنة، الصيدلية المركزية وجهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة ومركز الكفرة للصحة النفسية، ومستشفى الشهيد عطيه الكاسح ومركز الشهيد محمد ناصوف لطب وجراحة الأسنان الكفرة وبعض العيادات التابعة لإدارة الخدمات الصحية في البلدة.

وأوضح الطرابلسي أن اللجنة التقت خلال جولتها الميدانية بمسؤولي المراكز والخدمات، حيث استمعت إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم ونواقص المرافق من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن اللجنة توصلت إلى حجم المشاكل التي تعاني منها بلدية الكفرة حيث ستقوم بإعداد تقارير شاملة بشأنها لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها الدكتور سعد عقوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.