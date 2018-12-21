«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية للخطوط الجوية، خالد التيناز. (الإنترنت)

تلقت «الوسط» رداً من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية للخطوط الجوية، خالد التيناز، على تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة الشركة في بنغازي الطيار فضيل محمد الكاسح في مقابلة في الثامن من ديسمبر الماضي حول المشكلات والأزمات التي تواجهها الشركة.

واعتبر التيناز أن إجابات الكاسح عن الأسئلة المطروحة خلال المقابلة بعيدة كل البعد عن الحقائق».. ونفى المدير التنفيذي للشركة الليبية للخطوط الجوية تصريحات الكاسح التي قال فيها إنه رفض قرار إقالته من رئاسة الشركة، واستغل الأوضاع خلال عامي 2014 و2015، واستصدر قراراً شفهياً من رئيس مجلس النواب نقل على إثره الشركة إلى البيضاء، موضحاً «لدينا ما يثبت بأن قرار نقل الشركة صدر فعلاً ومختوم وبإمضاء السيد الرئيس».

وأضاف «كل القرائن تثبت تواجد الكاسح في طرابلس وأقلها أنه عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الشركة في طرابلس»، مضيفاً «صدر حكم قضائي بعزل الكاسح وحبسه شهرين، وعليه أحكام صادرة من القضاء تثبت عدم شرعية مجلس إدارته وأرهق كاهل الشركة بالمحامين ولدينا الأدلة التي تثبت ذلك».

وقال «الكاسح يتهم القضاء صراحة بعدم النزاهة ويقول إن المكتب القانوني يكيف الأحكام على هواه كيف يمكن ذلك والأحكام تصدر عن المحاكم ولا شأن للمكتب القانوني بها».

ورداً على تساؤلات الكاسح عن أسباب استئجار الطائرة الأردنية، قال التيناز إن «الكاسح تحدث عن عقد الطائرة المؤجرة، وقال إن العقد نص على عدم نقل الجرحى والمرضى، وهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة».

وأوضح أن «ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية اطلعا على عقد الطائرة المؤجرة، ولا غبار عليه»، مشيراً إلى أن «إحصائيات الإدارة التجارية تشير إلى أرباح طائلة درتها الطائرة على الشركة رغم تواجدها خارج البلاد».. وأرجع «أسباب استئجار الطائرة إلى حاجة المنطقة إلى طائرة إضافية للمساعدة في نقل المرضى والجرحى في تلك الفترة التي خاضت فيها المنطقة حرباً شرسة ضد الإرهاب»، ووصف حديث رئيس الشركة في بنغازي بأن الأطقم الليبية بقيت دون عمل هو «أيضاً غير صحيح»، منوهاً إلى أن طائرات الشركة لم تتوقف عن العمل يوماً واحداً بالطاقم الليبي.

وبشأن حديث رئيس الشركة في بنغازي عن الطائرة التي تعرضت لحادث اصطدام بأحد الطيور، قال «الطائرة كانت معطلة، وأرسلنا المهندسين من طرابلس ومنحناهم مكافآت مالية نقداً نظير ما قاموا به من جهد، ويمكنكم الاتصال بمدير خط الصيانة في طرابلس».