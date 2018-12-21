تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى السلطات إنهاء ذلك فورًا

غسان سلامة يزور مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. (الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المهاجرين واللاجئين يعانون من أهوال لا يمكن تصورها أثناء عبورهم ليبيا والبقاء فيها، مشيرة إلى أنه منذ لحظة دخولهم إلى الأراضي الليبية، «يصبحون عرضة للقتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاغتصاب والحرمان غير المشروع من الحرية، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والرق والسخرة والابتزاز والاستغلال من جانب الأطراف التابعة للدولة وغير التابعة لها».

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصفت فيه «أنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة، فضلا عن الفظائع التي يرتكبها المهربون وتجار البشر، وسط فشل السلطات الليبية عن التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات وإنصاف الضحايا».

واستندت النتائج الواردة في هذا التقرير إلى روايات مباشرة من حوالي 1300 شخص ومعلومات أخرى جمعها الموظفون المسؤولون عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الفترة بين يناير 2017 وأغسطس 2018، بما في ذلك زيارات الرصد المنتظمة إلى 11 مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، كما أجرت البعثة زيارة إلى نيجيريا في ديسمبر 2017 وإيطاليا في يونيو 2018، لإجراء مقابلات مع المهاجرين الذين أعيدوا إلى أوطانهم أو غادروا ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، إنها تتبعت في تقريرها الرحلة الكاملة للمهاجرين واللاجئين عبر الأراضي الليبية، والتي تشوبها مخاطر كبيرة من التعرض للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق، مشيرة إلى أنها «وثقت الانتهاكات من اللحظة التي يعبر فيها المهاجرون واللاجئون الحدود الجنوبية لليبيا طوال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر إلى الساحل الشمالي، عبر نقاط العبور إلى البحر المتوسط ، لتنتهي أكثر فأكثر بالاعتراض أو الإنقاذ من قبل خفر السواحل الليبي ليتم من ثم إعادة نقل المهاجرين إلى ليبيا حيث يتعرضون للاحتجاز إلى أجل غير مسمى والتعذيب المتكرر وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة في مراكز لا تصلح لسكنى البشر».

وأكدت البعثة، أنه «رغم الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، إلا أن السلطات الليبية بدت حتى الآن عاجزة إلى حد كبير أو غير راغبة في وضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين»، معبرة عن أسفها «لإخفاق السلطات الليبية في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها المشترك المعنون «محتجزون ومجردون من إنسانيتهم: تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا»، والذي صدر في 13 ديسمبر 2016.

وتابعت، أنها «لا غرابة في أن أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا لم يتحسن في العامين الماضيين بسبب عدم إحراز تقدم في معالجة الانتهاكات الصارخة بحقهم، رغم الأدلة الدامغة على الإساءات المروعة وتزايد الاهتمام بهذه القضية على المستويين العالمي والإقليمي».

وقالت بعثة الأمم المتحدة، إن «سنوات من النزاع المسلح والانقسامات السياسية أدت إلى إضعاف المؤسسات الليبية، بما في ذلك السلطة القضائية، التي كانت وما زالت غير قادرة على، إن لم تكن غير راغبة في التصدي للعدد الهائل من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين على أيدي المهربين وتجار البشر وأفراد المجموعات المسلحة وموظفي الدولة مع الإفلات شبه الكامل من العقاب»، مرجعة السبب في ذلك إلى تمكن العديد من المجموعات المسلحة من ملء الفراغ الذي أعقب أحداث عام 2011، حيث اندمجت بشكل متزايد في مؤسسات الدولة دون أي عمليات تدقيق يتم بموجبها استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان رغم أن حكومة الوفاق الوطني، عقب اندلاع العنف في طرابلس في سبتمبر 2018، وعدت باتخاذ خطوات للحد من تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة».

وأوضحت أنه من الناحية العملية، يتم احتجاز الأغلبية الكبرى من المهاجرين واللاجئين بشكل تعسفي حيث لم يتم على الإطلاق توجيه أية تهم لهم أو محاكمتهم بموجب قانون الهجرة في ليبيا، وهم يقبعون إلى أجل غير مسمى في الاحتجاز إلى أن تتم إعادتهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية الخاص بمنظمة الهجرة الدولية، أو إجلاؤهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو ترحيلهم قسراا من قبل السلطات الليبية»، مشيرة إلى أنه بينما تتباين الظروف باختلاف مراكز الاحتجاز، إلا أنها تخلو من الإنسانية وبعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، وفي بعض الحالات ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأشارت إلى أن موظفي البعثة لاحظوا اكتظاظ مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالمهاجرين وافتقارها إلى التهوية السليمة والإضاءة الكافية وعدم توفر إمكانية استخدام أماكن الاغتسال والمراحيض بالشكل الملائم والعزل المتواصل وحرمان المحتجزين من التواصل مع العالم الخارجي وسوء التغذية»، مؤكدة أن هذه الأوضاع أدت إلى انتشار الالتهابات الجلدية والإسهال الحاد والتهابات المجاري التنفسية وغيرها من الأمراض.

ووثقت البعثة «حالات تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والسخرة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى التي تمت على أيدي عناصر الحراسة التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذين أفلتوا من العقاب»، بحسب التقرير الذي أكد «أن واقع احتجاز النساء في مرافق تخلو من عناصر حراسة نسوية، يعرضهن للمزيد من الاعتداءات والاستغلال الجنسي، حيث إنهن يخضعن بشكل منتظم لعمليات التفتيش بعد تجريدهن من ملابسهن من قبل الحراس الرجال أو على مرأى منهم».

وأشارت إلى أن «العديد من المحتجزين في المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية الملائمة لحالاتهم، فهم يتم احتجازهم بشكل ممنهج ويقاسون ظروفا مهينة مثل التجويع، الضرب المبرح، الحرق بمعادن ساخنة، الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات بهدف الابتزاز والحصول على الأموال من أسرهم من خلال آليات معقدة لتحويل الأموال عبر دول عديدة»، مؤكدة أنه «كثيرا ما يتم بيعهم من عصابة إلى أخرى ويطلب منهم دفع مبالغ على سبيل الفدية لأكثر من مرة قبل إطلاق سراحهم أو اقتيادهم إلى المناطق الساحلية في انتظار عبور البحر الأبيض المتوسط».

وأفادت الغالبية العظمى من النساء والمراهقات ممن قابلتهن البعثة، أنهن «تعرضن للاغتصاب على أيدي أفراد هذه العصابات من المهربين وتجار البشر أو أنهن شهدن اقتياد أخريات من اماكن إقامتهن الجماعية ليتعرضن للإساءة، كما أن الشابات اللواتي يسافرن بمفردهن دون مرافقة أقربائهن من الرجال يكن عرضة على وجه الخصوص للإجبار على ممارسة البغاء».

وأكدن أن «العديد من المهاجرين واللاجئين فقدن حياتهن أثناء احتجازهم على أيدي المهربين وتجار البشر بعد إطلاق النار عليهم أو تعذيبهم أو ببساطة بعد تجويعهم حتى الموت أو بسبب الإهمال الطبي»، بحسب تقرير البعثة الذي أكد أنه كثيرا ما يتم العثور في مختلف أنحاء ليبيا على جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين ولاجئين تحمل آثار أعيرة نارية وتعذيب وحروق، ملقى بها في حاويات القمامة وقاع الأنهر الجافة والمزارع والصحراء.

وقالت البعثة إنها «تتلقى معلومات موثوقة تفيد بأن بعض الجهات التابعة للدولة بينهم موظفون محليون وعناصر مجموعات مسلحة تابعة رسميا لمؤسسات الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، متورطون في تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بهم، حيث ازدادت هذه الجهات التابعة للدولة ثراءا من خلال استغلال وابتزاز المهاجرين واللاجئين المستضعفين».

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وحمايتها والوفاء بها وأن تركز في نهجها لإدارة ملف الهجرة على احترام حقوق الإنسان، عبر إطلاق جميع المهاجرين واللاجئين المحتجزين احتجازا تعسفيا، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير وضمان دخول مراقبي حقوق الإنسان لتفقد هذه المراكز دون إعلان مسبق ودون عوائق وتقديم بدائل عن الاحتجاز وتحسين ظروفه.

وطالبت السلطات الليبية، بالتشديد على أنه لن يكون هناك تسامح بعد الآن مع أية أعمال وحشية تُرتكب بحق المهاجرين واللاجئين سواء كان مرتكبوها من المهربين أم تجار البشر أم من العناصر التابعة للمجموعات المسلحة أم موظفي الدولة، وإجراء تحقيقات قضائية في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وإتمامها بغية محاسبة مرتكبيها عبر إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة للمحاكمات العادلة.

وأشارت إلى أن معالجة حالة الإفلات من العقاب لن يضع حدا لمعاناة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال والأطفال الساعين لحياة أفضل فحسب وإنما سيفضي إلى تقويض الاقتصاد الموازي غير المشروع القائم على الانتهاكات التي تمارس بحق المهاجرين واللاجئين واستغلالهم».

وأوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز الجهود المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء وتيسير عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية في إنقاذ الأرواح، كما يحثانهم على وضع التدابير الكفيلة بأن يشمل أي تعاون مع المؤسسات الليبية في إدارة ملف الهجرة ضمانات تكفل احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وألا تسهم أو تيسر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.