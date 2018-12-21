«بنغازي الطبي»: الأحد يوم عمل اعتيادي في المركز

مركز بنغازي الطبي. (تصوير: صلاح ناصف)

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، اليوم الجمعة، أن يوم الأحد لن يكون عطلة وسيكون يوم عمل اعتيادي بالمركز.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالمركز خليل قويدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه نظرًا لظروف الخدمات الطبية بالمركز، سيكون يوم الأحد يوم عمل، وسيتم التعويض عنه بيوم عطلة في وقت لاحق كل حسب ظروف عمله.

ومنحت الحكومة الموقتة جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناسبة الذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال.

وبحسب قرار الحكومة الموقتة، فإنه يستثنى من الإجازة، العاملون في المؤسسات والجهات العامة التي يتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها.

ويحتفل الشعب الليبي يوم الإثنين المقبل بعيد الاستقلال السابع والستين الذي يوافق الرابع والعشرين من كل عام.

وأعلن الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي، استقلال ليبيا في 24 ديسمبر العام 1951، وأنها أصبحت دولة مستقلة حرة وذات سيادة، لتحصل ليبيا على استقلالها بموجب قرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة.