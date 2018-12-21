بسط الأمن وإعادة الاعتبار يحل عقدة الجنوب «المنسي»

جاء اتفاق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع ممثلي ما يعرف بحراك «غضب فزان» الأربعاء ليضع حدًا لإغلاق حقل الشرارة النفطي، جنوب غربي البلاد، بعد أيام من إعلان حالة القوة القاهرة، لكن أكاديميين وناشطين ومثقفين يقولون إن الاستقرار في الجنوب يبقي بعيد المنال في ظل استمرار غياب الأمن وعدم إعادة الاعتبار لأهالي الجنوب، وهو ما ينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ويعاني الجنوب من أزمات السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع التموينية، ونقص الخدمات الأساسية مثل انقطاع التيار الكهربائي، ففي فصل الشتاء يصعب على الأهالي التعامل مع برودة الطقس، كما شهدت مدن في الجنوب الليبي حالات وفاة بسبب نقص الأدوية والأمصال، مما يعكس أزمة طبية فادحة. وطالب حراك «غضب فزان» الذي أعلن إغلاق حقل الشرارة قبل أيام، بدعم القطاع الصحي في الإقليم وتوفير السيولة وفرص عمل لأبناء الجنوب.

تهميش الجنوب

وكان المتحدث باسم حراك «غضب فزان» محمد إمعيقل، أكد أنه أغلق حقل الشرارة احتجاجًا على تهميش الجنوب لافتًا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهالي الجنوب الليبي التي منها عدم توافر السيولة وانهيار الخدمات الصحية، مؤكدًا عدم توافر أمصال للعقارب التي تلدغ أبناء مدن الجنوب الليبى، مشيرًا إلى أن الأطفال يموتون في بطون أمهاتهم لعدم توافر الرعاية الصحية اللازمة فى المنطقة وتحديدًا فى القطرون وغات ، فضلًا عن عدم قدرة الآباء على توفير احتياجاتهم لدخول المدارس فى جنوب ليبيا.

وأكد أن الجنوب الليبي تم تفريغه من محتواه وهجرة أساتذة الجامعات، إضافة إلى جرائم القتل والحرابة التى ترتكب بحق أبناء الجنوب الليبى، وهو ما دفع الحراك للخروج إلى الشارع بشكل سلمي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.

ويقول عمور نصر كاتب من منطقة وادي الشاطىء: «لم يشهد الجنوب اهتمامًا أونهضة عمرانية تنموية ملموسة ومستمرة عبر حقب متلاحقة».

تكتل سياسي وطني

وأضاف «رغم وجود مؤسسات وخبرات وعناصر ذات كفاءة ودراسات وبرامج، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ». واقترح «إنشاء تكتل سياسي وطني على غرار الجمعية الوطنية في حقبة الخمسينات»، مضيفاً «لعل التيار الاجتماعي والقبلي هو الطابع السائد والمحرك للحياة بالمنطقة يكون له أثر في بلورة تصورعملي لبناء المنطقة واستقرارها ونهضتها.

لكن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب يرجع الأوضاع الصعبة في الجنوب إلى ما وصفها بـ«النظرة الدونية لأهل فزان باعتبارهم غير كاملي الأهلية»، مضيفًا «يجب على الدولة وضع حد للتمييز المبني على اللون والشكل والهوية».

وفي الإطار نفسه، يرى عضو هيئه تدريس بجامعة سبها الدكتور مصطفى سليمان ما يحدث من وجهة نظر تاريخية، «مشكلتنا تعود إلى زمن طريق فزان في عصر المملكة»، وأضاف «الإدارة في طرابلس تعتقد منذ عصر الملكية أن أي مشروع في فزان هو تهديد لسيادة طرابلس».

ويعاني الجنوب من تدهور الأوضاع الأمنية دون استجابة فاعلة من السلطات، ففي مايو الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل قوة لتأمين الجنوب في غضون 10 أيام من تاريخ التوقيع على القرار، إلا أنه، وبعد مضي 6 أشهر من القرار، لم تصل هذه القوة إلى فزان.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت مؤسسة النفط، حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة، مطالبة المجموعات المسيطرة عليه بالانسحاب الفوري منه. وقبل ذلك بيوم واحد، قالت المؤسسة: إن «مجموعة من الكتيبة 30 (حرس المنشآت النفطية) هددت مستخدمي حقل الشرارة، بالقوة لإجبارهم على وقف الإنتاج بالحقل».

ناشط: الحل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا أوسيطرة أحد الطرفين على الوضع الأمني والعسكري بشكل كامل في الجنوب، وهو الأقرب حسب المشهد الحالي

ويقول ناصر الشريف ناشط فى مؤسسات المجتمع المدني بسبها : «كل المشكلات في حكم المحلولة طالما تم حل مشكلة الأمن لأنها تحتاج الي مؤسسات دولة وأمن». ويضيف «الحل هو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا أوسيطرة أحد الطرفين على الوضع الأمني والعسكري بشكل كامل في الجنوب، وهو الأقرب حسب المشهد الحالي».

وفي نفس السياق، يرى الناشط على البكاي أن «الأمن هو مفتاح المساواة بين كل المواطنين بالجنوب، ويضمن حقوق كل الأفراد عبر ملاحقة مرتكبي الجرائم، والقضاء علي الجماعات الإرهابية مثل (داعش) وغيرها وبعدها تتوفر السيولة النقدية وباقي مستلزمات الحياة».

أما الناشط قديدي بشر من منطقة وادى الشاطىء فيرى أن الأمن هو كلمة السر في جميع المجالات،ويقول «الأمن يوفر السيولة حين لا يبوح موظفو المصارف بأسرار، وتتوفر الكهرباء ونحمي الكوابل ومحطات التحويل من التخريب والسرقة».

ويرى الناشط المدنى محمد أحمد الأنصاري الأمن من زاوية أخرى ، إذ أنه «لايعني جيشاً وكتائب ومسلحين وشرطةً خاصةً في الجنوب فقط، لكنه يحتاج إلى عمل اجتماعي يخدم المسألة الأمنية». لكن وجهة نظر أخرى ترى أن توفر الخدمات الأساسية والسيولة يجب أن يسبق الأمن، ويقول الصحفي صلاح ابراهيم «نقص الأموال وقلة فرص العمل هو أحد الأسباب الرئيسية للانفلات الأمني الحاصل بالمنطقة».

وانتقد الكاتب محمود بشير ما وصفه بغياب دور أهل الجنوب في توفير الأمن والخدمات، وقال «لا ينبغي أن نعلق ما يحدث على شماعة الحكومة فقط لأنه مهما ستقدم الحكومة لن يجدي نفعاً ما لم نصلح من أنفسنا»، ضاربًا مثلًا بخطف مهندسين وفنيين من الشركة التركية العاملة في محطة كهرباء أوباري دون تحرك من الأهالي.

نهب المخصصات المالية

وأضاف «عجزت الحكومة عن حل أبسط المشاكل فما بالك مشكلة بحجم الجنوب كما أن الأشخاص الذين يتصدرون المشهد ليسوا بالكفاءة المطلوبة ولكن تم اختيارهم بالمحاصصة والقبلية وسوء اختيار ممثلي الجنوب في الحكومة».

وأشار إلى رصد مخصصات مالية للجنوب لكنها تتعرض للنهب، مذكرًا بإعلان عميد بلدية سبها عن اختفاء نحو ربع مليون دينار من الميزانية، ولفت إلى أن «تهريب الوقود أوبيعه في السوق السوداء بأسعار فلكية»، منوهًا إلى «تشظي النسيج الاجتماعي بين أهل الجنوب مما تسبب في دخول ناس غرباء سيطروا على الجنوب بالكامل».

لكن، لا يزال التظاهر السلمي هو المخرج لدى الكثير من المواطنين، إذ يقول أحد الناشطين «الخروج من هذه الأزمات يبدأ من الخروج بيد واحدة على كل هذه الأزمات من خلال التظاهر السلمي».