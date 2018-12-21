البريقة لتسويق النفط تطالب بتوفير الظروف الأمنية لاستمرار تزويد الجنوب بالمحروقات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 10:18 صباحا
اجتماع شركة البريقة لتسويق النفط. (الإنترنت)

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط، بتوفير الظروف الأمنية لاستمرار تدفق المحروقات للجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح الخميس بقاعدة براك الشاطئ ضم كلا من اللواء محمد بن نايل أمر منطقة الشاطئ العسكرية ومحمد رحيل عضو لجنة الإدارة للصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي والمبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط ومحمد ماضي المنسق الأمني العام وفعاليات منطقة الشاطئ.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير الظروف الأمنية لاستمرار تدفق المحروقات للجنوب الليبي، فيما أكد عضو لجنة الإدارة للصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي والمبيعات بـ«البريقة لتسويق النفط»، التزام الشركة بتوفير الوقود وزيادة مخصصات المحطات الواقعة بمناطق العبور للمسافرين ليصل إلى أقصى الجنوب الليبي ولسد حاجة المواطنين بالكامل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، أعلنتا أمس وصول قافلة شاحنات المحمّلة بالوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي، تضم 108 شاحنات محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من الغاز المسال الطهي، والتي انطلقت من مستودع مصراتة صباح أول أمس الثلاثاء.

وأكدت المؤسسة، أنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية تفريغ الشحنة الضخمة في مستودع سبها، نسقت شركة البريقة مع عمداء البلديات والمجالس البلدية بالجنوب الليبي، بتحديد وتوزيع الكميات على المحطات الشرعية وغير الوهمية الواردة في القوائم المعلنة.

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