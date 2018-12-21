صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية للمسلحين

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة النفطي، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين بالحقل.

وقال صنع الله في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، إن المؤسسة الوطنية للنفط بحاجة إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع، «فلا حاجة لنا بإصلاحات سريعة ومؤقتة لن تساهم إلا في تشجيع المزيد من أعمال الإغلاق».

وتابع: «من المهم أيضا أن نتبع نهجا يحدّد أهم المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية ويساهم في معالجتها، كما يتوجب تخصيص ميزانيات جديدة، لتغطية برامج رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتوفير الخدمات الصحية، والحد من وفيات الأطفال، ومعالجة مشكلة نقص المياه، و تحسين فرص الحصول على التعليم، فضلاً عن المساهمة في تطوير الفرص الاقتصادية المحلية».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنّ المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لدعم الحكومة، كونها المسؤولة عن برامج التنمية و توفير الخدمات في الجنوب، وفي حين تقوم المؤسسة بدورها في تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل البرامج والخدمات الحكومية في كافة أرجاء البلاد.

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وتابع، أن «المؤسسة الوطنية للنفط تدعم بشكل كامل أهالي الجنوب (..) العدد الكبير من موظفينا من أبناء الجنوب، والمواطنين الملتزمين بالقانون، الذين يطالبون بالخدمات الأساسية والفرص والعدالة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن «أي اتفاق يمكن التوصّل إليه يجب أن يرفع من المستويات المعيشية لسكان الجنوب، و يجب ألا يكافئ أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية باستخدام العنف، لأنه سيجر ليبيا إلى مسار خطير».



وحذّر صنع الله من «العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، التي قد تنتج عن دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق حقل الشرارة»، مشيرا إلى أنّه «لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل، نظرا لقيام هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى».

وقال إنه «لن يتم رفع حالة القوة القاهرة وسيبقى الحقل مغلقًا حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة»، مشيرًا إلى أنه « لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد».



ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بإدانة المجتمع الدولي للإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي، وبمطالبة كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية الأميركية العناصر المسلحة بالانسحاب فورا من المنطقة دون أي قيد أو شرط، وبعدم استعمال ثروات البلاد لأغراض المساومة.